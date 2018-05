La inestabilidad de Pedro Sánchez: de cafetear con Rajoy en defensa del 155 a esperar el dedo decisorio de 'Puchi'

PNV. Tres letras de las que este 31 de mayo y el 1 de junio de 2018 estará pendiente toda España. Los nacionalistas vascos son los que tienen en su mano la posibilidad de echar a Mariano Rajoy o de dejar con la sonrisa del Joker de Batman a Pedro Sánchez si acaban por no apoyar la moción de censura.

Lo cierto es que editoriales y tribunas de opinión de la prensa de papel de este 31 de mayo de 2018 se centran en desenmascar al PNV y su espíritu fenicio y, de paso, darle a Pedro Sánchez por haber perpetrado una auténtica becerrada por mor de su desmedida ambición.

ABC da por finalizada la legislatura, salga lo que salga de esta diabólica moción de censura:

Más allá del tacticismo de cada cual y de los nervios generados en La Moncloa, lo cierto es que la legislatura tiene ya muy poco recorrido. Un triunfo de Rajoy lo dejaría en una posición muy debilitada. Y una victoria de Sánchez quedaría al albur de su obsesión por el poder y pendiente de una gestión política maniatada por el separatismo catalán y por Podemos, que ahora exige entrar en un Gobierno de coalición. La disyuntiva no es fácil para nadie, y así lo hizo saber el PNV, que desmintió los esfuerzos manipuladores de Iglesias cuando afirmó que el nacionalismo vasco apoyaría la moción.

Isabel San Sebastián le mete un chute de espabilina (copyright de Santi González) a Mariano Rajoy por creer aún en la responsabilidad del PNV:

Así pues, los cinco diputados del PNV tienen mucho que ganar y poco o nada que perder respaldando la moción de un oportunista Pedro Sánchez cuya única preocupación es llegar a La Moncloa. Lo saben ellos y él. Quien no parece tomar conciencia de ello es el censurado, que sigue confiando en un presunto sentido de la responsabilidad que los nacionalistas vascos jamás han demostrado tener. Habilidad negociadora, sí. Capacidad para la extorsión, más. Falta de escrúpulos, total. Pero responsabilidad en lo que atañe al interés y la estabilidad de España, ninguna. Lo suyo es exactamente lo contrario.

Luis Ventoso recuerda que a Pedro Sánchez no le importó compadrear con Rajoy días antes de conocerse la sentencia de la Gürtel y cuando ya era manifiesto que al PP le iba a caer un buen paquete:

El pasado 15 de mayo, Pedro acudió a La Moncloa a verse con Mariano. Aquel encuentro resultó más acaramelado que un bolero de Armando Manzanero. Sánchez, que por entonces había aparcado su «nación de naciones» y su «federalismo asimétrico» y estaba instalado en modo estadista, sonreía a Rajoy con una complicidad plena, casi arrobada. El día en que tenía lugar tan entrañable escena ya se sabía que Bárcenas había montado en Suiza una sucursal de la cueva de Alí Babá; o que la Gürtel era una red de comisionistas que benefició al PP y estaba llamada a recibir un paquete épico en tribunales; o que Granados y González forman parte de la ingeniosa estirpe de Rinconete y Cortadillo. Es decir: Sánchez, como todos los españoles, era plenamente consciente de que el PP estaba embadurnado por la corrupción, pero nada le impedía compadrear con Rajoy y hasta hacer pinza con él frente a la crecida de Ciudadanos.

El editorial de El País, amén de achacar a Rajoy los mil males de la humanidad, también apunta que Sánchez no tiene capacidad para poder gobernar y que lo más recomendable es ir a elecciones:

Ni Sánchez tiene capacidad de gobernar con el apoyo exclusivo de su partido, más diezmado que nunca en su representación parlamentaria, ni puede gestionar el apoyo de fuerzas que han actuado y actúan en contra de los intereses de los españoles. Conviene recalcar que si nos encontramos ante este diabólico dilema es exclusivamente por culpa de Rajoy, que se ha negado a dimitir. Pero nadie debería caer en esa trampa y ahondar en el error de procurar sacar provecho de esa lamentable decisión. Estamos convencidos de que el partido que lo haga lo pagará gravemente en las urnas, como sin duda lo pagará también el PP.

El Mundo tacha a Pedro Sánchez de irresponsable por su ambición de poder al precio que sea:

Ahora bien, cuando un Gobierno cae en el desprestigio, la Constitución prevé un mecanismo constructivo para su desalojo, no una vía para la satisfacción de la ambición personal a toda costa. Y el heterogéneo amontonamiento de siglas en torno a la candidatura de Pedro Sánchez no permite anticipar nada bueno para los intereses generales de los españoles. La suma contra natura de PSOE, Podemos, ERC, PDeCAT o Bildu no alumbra un pacto constructivo sino una yuxtaposición de fuerzas opuestas apenas enhebrada por el hilo de la voluntad de poder de Pedro Sánchez. Eso no es un proyecto para España: es el atajo de un irresponsable que se ha confiado a cualquiera que le apoye con tal de abrazar la expectativa de poder que las urnas le niegan, mientras cubre cínicamente la maniobra con el manto de la ética.

Javier Redondo destaca la ambición desmedida de Pedro Sánchez:

Si el PSOE no fuera Sánchez, ahora estaría negociando in extremis para que la moción decayese. Si su ambición es controlable, muestra templanza y paciencia, su discurso apuntaría a Ciudadanos, la unidad de España, las políticas sociales y la igualdad entre españoles y aplazaría irse a los billares con malas compañías. Sin embargo, Sánchez se considera autorizado para recibir el apoyo de los supremacistas. Zapatero gobernó igual. Con una diferencia: los españoles hemos perdido la ingenuidad respecto de lo que los separatistas son y pretenden.

Raúl Del Pozo considera que lo que se va a presenciar en cuestión de dos horas en el Congreso va a ser más digno de una becerrada:

En el Congreso de los Diputados se va a celebrar la ceremonia, una catarsis o una becerrada cuando los leones de Ponzano, que han visto pronunciamientos y tiroteos, ya no está claro que sigan guardando la soberanía nacional atacada por los últimos enemigos. Lo importante hoy es el espectáculo. Cuánto perdería Madrid la temporada en que en San Jerónimo, cerca del Cristo de Medinaceli, no fuera la corrala de las resplandecientes funciones de elocuencia y derribo. Esta moción de censura y acuchillamiento político está en el aire. No sabemos quién va a ser estoqueado a la sombra de Sagasta. Todo está en las manos del PNV. Si ese partido decide echar a Rajoy, los otros partidos nacionalistas seguirán su ejemplo. Hay alguna posibilidad de que Sánchez gane en San Jerónimo, pero eso no quiere decir que llegue a pisar el palacio de La Moncloa, porque si lo intentara, Rajoy tiraría la túnica antes de que se la agujerearan.

La Razón deja caer la posibilidad de que la ambición de Sánchez sea neutralizada con una posibilidad que tiene el PP en el Senado, la de tumbar los Presupuestos:

Qué flaco favor está haciendo Sánchez a la estabilidad del país. Y ahora aspira a gobernar con unos Presupuestos que despreció. Esperemos que el PNV no acepte un chantaje que no se va a poder cumplir. No, por lo menos, con el favor del Gobierno, que le cabe un recurso legítimo: tumbar los presupuestos en el Senado, donde tiene la mayoría. La operación de llevar a Sánchez a La Moncloa con tan solo 84 diputados es temeraria e irresponsable: no cuenta con apoyos para gobernar y los que pueda sumar a esta alianza no piensan en la estabilidad de España.

Para Antonio Martín Beaumont, aquí todo el mundo está pensando en sus intereses particulares, pero nadie en España: