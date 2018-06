El mazazo de Ussía a los jueces por cuenta del homenajeado Pujol y de un desahuciado Zaplana

Demoledor artículo de Alfonso Ussía este jueves 31 de mayo de 2018 en 'La Razón', donde se pregunta por Jordi Pujol, el perverso patriarca del clan al que nadie osa mirar y menos hacerle frente pese a las abrumadoras pruebas en su contra. (Ussía retrata al peligroso Sánchez como un personaje femenino de Gila).

Ver para creer: la ovación de la vergüenza a Jordi Pujol como si fuera un héroe

"Los jueces se han olvidado de él, a pesar de los abrumadores indicios de su actividad delictiva, como máximo responsable y jefe de una banda de ladrones. Se le intentó aplicar el Código Penalito, pero amenazó con hablar. El Código Penalito es al Código Penal lo que el chalé de los Iglesias a la lucha obrera.

Con diez socialistas dispuestos a defender a España, Sánchez sería nuevamente derrotado. Pero después de muchos años, he llegado a una conclusión. Comprender, entender y justificar las acciones del PSOE equivale a perder el tiempo. Y el tiempo, para mí y a mi edad, es oro."

"Vuelvo a Zaplana. No lo defiendo ni justifico. Es más, me indigna. Del mismo modo que me he sentido estafado, humillado y robado por todos los dirigentes del PP que se han forrado a espaldas de sus votantes y del resto de los españoles. Que cumplan el castigo que la sociedad les imponga. Pero sin agravios comparativos ni tratamientos personales medidos con diferentes varas.

Zaplana padece una enfermedad gravísima. La de Joaquín Garrigues, por hacer memoria. La juez ha decidido que es compatible la prisión con la administración de sus quimioterapias. Si lo ha dispuesto así será porque ha consultado previamente con oncólogos y especialistas.