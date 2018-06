Pánico por la llegada de 'El Lechero' Fortes a TVE: la izquierda prepara su asalto a cuchillo cachicuerno

Un cambio de Gobierno tras siete años trae como consecuencia la lógica salida de un montón de figuras vinculadas al Gobierno que sale para que entren otras vinculadas al Gobierno que entra. Es ley de democracia. Por tanto en TVE muchos estarán ya preparando las maletas. La llegada de Xavier Fortes, conocido como 'El Lechero', es inminente con dos años de Sánchez por delante.--Xabier Fortes y Ferran Monegal recurren a la mentira contra TVE para ensalzar y glorificar a su amiga Ana Pastor--

Pero... ¿Y en el sector de los medios de comunicación? Pues por pronto nadie duda que la inminente salida del Partido Popular del poder llevará consigo la salida de unos cuantos profesionales de Radio Televisión Española empezando por su presidente José Antonio Sánchez. El propio Pedro Sánchez citó a RTVE en el debate de la moción de censura "la manipulación de RTVE es una forma de corrupción" aseguró.

Por lo que José Antonio Sánchez puede dar por seguro su salida. Igual lo está deseando el hombre, harto de tanto ir a la comisión de control. Igual, como dijo, es probable que eche de menos su sueldo Es posible que tampoco tengan muchas esperanzas de seguir en sus butacas en RTVE Sergio Martín en 'Los Desayunos' o Álvaro Zancajo o Víctor Arribas en el Canal 24 Horas o Alfredo Menéndez en las mañanas de RNE.

Y, aunque la última vez que hubo un cambio de Gobierno salieron todos los representantes de la progresía mediática ‘guay' a decir que les parecía fatal que un cambio de gobierno causara cambios en la parrilla de RTVE - Jordi Évole poniéndose digno en ‘Al Rojo Vivo' - seguramente ahora aplaudan con las orejas, como en 2004, una buena purga en Prado del Rey. Porque las purgas sólo se critican si afectan a los profesionales afines a su causa política, si es a los de enfrente se celebran.

¿Los medios privados? ¿Y Francisco Marhuenda?

Un cambio de Gobierno también podría tener repercusión en medios privados. Francisco Marhuenda llegó a la dirección de La Razón en 2008 y su principal referente era ser uno de los periodistas más cercanos a nivel personal a Mariano Rajoy para quién había trabajado como jefe de gabinete durante sus años de ministro en los dos primeros Gobiernos de Aznar.

Si el marianismo acaba... ¿Tiene garantizada Marhuenda su permanencia? A fin de cuentas La Razón quizá quiera tomar posicionas más cercanas hacia un hipotético nuevo líder del centro-derecha. Las malas lenguas aseguran que Mauricio Casals en Atresmedia ha tenido gran parte de su poder por su capacidad de influencia en la administración... ¿Si hay un cambio en la administración mantendrá su poder?

En lo referido a El País, los enemigos de PRISA (tanto la división podemil como la de enfrente) no se han cansado de presentar a Antonio Caño como un mayordomo del Gobierno Rajoy (y eso que ha sido el único director de periódico de ámbito nacional en pedir la dimisión de Rajoy). Pero el cambio político podría confirmar una salida de un periodista que ya desde la caída de Juan Luis Cebrián andaba bastante en la cuerda floja.

Si El País quiere volver a su viejo matrimonio del PSOE ahora abrazando al pedrosanchismo, igual unas cuantas figuras deberían ser ‘sacrificadas' y junto con Antonio Caño podrían tener dificultades quienes más se hayan mojado en la lucha editorial al actual líder de Ferraz (José Ignacio Torreblanca, Javier Ayuso o David Alandete).

Otra que podría tener problemas es Antonio Jiménez, el presentador estrella de 13TV. Ha mantenido durante años una de las pocas tertulias en las que no se machacaba a todas horas al Gobierno y ha sido acusado con frecuencia (Inda por ejemplo a principios del estallido del ‘caso Bárcenas') lo presentó como el programa favorito de Génova 13.

Si se confirma un cambio en Génova 13 y cambian ‘los protectores', 13TV podría dar la estocada a un formato política que cada vez le ha ido gustando menos como ha demostrado fumigando a periodistas políticas en las últimas temporadas como Alfonso Merlos, Isabel Durán, Carlos Cuesta, Alfonso Rojo, el citado Marhuenda o Pérez Henares.

¿Y Atresmedia o Mediaset? ¿O Vocento? ¿Veremos ‘desaparecer' a determinados comentaristas y aparecer a otros nuevos?

No pierdan de vista a las figuras de los medios de comunicación. Como dijo un destacado analista en célebre ocasión, "no es ahora cuestión de declaraciones, sino de evidencias".

Es cuestión de fijarse en quienes se ponen ante las cámaras de televisión, ante los micrófonos o las machetas directivas de los grandes medios. Y repetir el ejercicio dentro de tres meses. Si determinadas personas ya no están donde estaban, sobrarán las explicaciones y la realidad del sector quedará, una vez más, evidenciada.