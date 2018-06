Luis Ventoso deja tiritando a Pedro Sánchez con el demoledor dato que le puede hacer perder la Presidencia

Día dos del mandato de Pedro Sánchez y las hipotecas, tal y como señala la prensa de papel de este 2 de junio de 2018, ya le empiezan a llegar a su despacho (y eso sin haber nombrado ministros). El mandato que le queda al socialista puede ser de aúpa.

El editorial de ABC echa cuentas y asegura que si Sánchez quiere estar dos años en La Moncloa, tocará hacer peligrosa concesiones:

Es ingenuo pensar que si Pedro Sánchez aspira a mantener el poder hasta 2020 no va a hacer concesiones al separatismo. En este sentido, habrá que prestar mucha atención a quien sea designado fiscal General del Estado, porque empieza a percibirse una cierta inquietud por el futuro de las imputaciones judiciales a los dirigentes del proceso separatista. Separatistas, filoetarras y extremistas antisistema tienen la sensación de que con Sánchez todo les va a resultar más llevadero y cuentan con un poderosa razón para pensar así: España tiene un presidente de Gobierno cuyo respaldo se limita a 85 de 350 diputados. La izquierda está acostumbrada a ser juzgada por lo que dice y por lo que llora, no por lo que hace realmente con el poder, que suele consistir en una mala gestión de los intereses generales.

Juan Pablo Colmenarejo tiene claro que Sánchez tendrá que compadrear con el xenófobo Quim Torra:

Sánchez ha negociado los votos a cambio de gestos y decisiones. Va a dejar chiquito al zapaterismo. Los votos del independentismo catalán tienen su precio. No va a ser solo el PNV el que trabaje por dinero. El control financiero de la Generalitat está al caer de Hacienda y habrá que mirar con lupa al nuevo fiscal general del Estado porque ya tuvimos a quien, hablando de la negociación de ETA, dijo que «...las togas se manchan con el polvo del camino...». Sánchez hizo el arrumaco a Torra desde la tribuna del Congreso. Mensaje recibido porque el delegado del prófugo Puigdemont ya le ha pedido que arriesgue.

Antonio Burgos tampoco duda de que a Sánchez le van a sacar hasta los higadillos:

Veremos a ver cuando empiecen a pedir por esas 22 boquitas, 22, lo que nos dejan de España. Sobre todo por la parte de los separatistas catalanes, de los vascos proetarras y de los del que renegaba de la Casta, Iglesias. Pero mira lo pronto que se ha pedido un sillón de ministro. No de Ikea, autoconstruible, no: de ministro. Eso, eso: ya puestos, un sillón de ministro. Y dos huevos duros. ¿Y por qué no para los 22 partidos, 22, que lo han llevado a La Moncloa? Como decía el genial e histórico Gundisalvo del maestro Antonio Mingote: ¿a usted qué más le da?