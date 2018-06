El verdadero físico de María Patiño al desnudo que han descubierto los paparazzi

Sus arrugas en el abdomen sorprenden a propios y extraños. Es María Patiño, que protagoniza esta semana la portada de la revista Rumore. La presentadora de Socialité (Tele 5) se ha escapado a Ibiza para disfrutar de unos días de sol y playa sin la compañía de su novio Ricardo Rodríguez.

La tertuliana, de 46 años, se ha adelantado al verano y junto a un grupo de amigas, entre ellas la directora del programa que presenta en la cadena de Mediaset, se ha enfundado un minibiquini para relajarse y broncear su cuerpo.

Como se puede contemplar en las distintas imágenes, Patiño presume de una cuidada silueta, producto del ejercicicio físico que realiza a diario, aunque no puede disimular el apuntado detalle.

Además de operarse del pecho hace un par de meses, la gallega se hizo un lifting facial. Y está tan satisfecha del resultado que no ha dudado en afirmar que la confunden con una jovencita. "He ido a comprar y me han pedido el DNI, creían que era menor de edad y estoy absolutamente fascinada", ha contado recientemente en su programa.

El impresionante cambio físico de María Patiño