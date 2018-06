Soledad Gallego-Díaz, la elegida por PRISA para recuperar a los lectores de izquierdas perdidos por El País

Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951) será la nueva directora de El País. La propuesta debe ser sometida a votación de la redacción según está establecido en los estatutos del diario pero dada la buena aceptación que tiene entre sus compañeros, se da por hecho su nombramiento por parte del consejo de administración de PRISA.

El grupo mediático sigue revolucionándose a un ritmo vertiginoso. A la reciente salida de la presidencia del histórico Juan Luis Cebrián, llega ahora el relevo en la dirección de la cabecera más importante del grupo--¡PRISA no paga a traidores...ni a pelotas! Caño deja la dirección de El País tras el último favor al defenestrado Cebrián --.

Manuel Polanco, presidente de El País, y Manuel Mirat, consejero-delegado de PRISA, intentan recuperar así la etapa de esplendor de la editora tirando de lo que podría llamarse 'viejas glorias' del grupo--El CEO de Prisa Manuel Mirat entierra en tiempo récord la 'era Cebrián' y recupera a Daniel Gavela para dirigir la SER--.

Así se entiende el regreso de Daniel Gavela a la SER o que la propia Gallego-Díaz haya sido aupada al puesto de mayor responsabilidad de El País--El libro que cuenta el apogeo y la caída de Cebrián en PRISA, el niño mimado (y temido) del establishment--.

Antonio Caño, que fue nombrado director en febrero del año 2014, ya es historia del rotativo de Miguel Yuste. El cambio de la línea editorial del periódico y la caída en cifras de venta y de pinchazos digitales motivaron un cese que ya era crónica de una muerte anunciada.

Precisamente la salida del periodista jienense ha llegado paralela a la decapitación de Cebrián tras la histórica junta de accionistas del 25 de abril de 2018. Caño, que cada vez tenía menos valedores, perdía así a su mayor apoyo de peso en el seno del grupo.

Con él como máximo responsable editorial, el periódico fue extremadamente crítico con Pedro Sánchez, tanto durante su primera etapa al frente de la secretaría general del PSOE, como más recientemente con la moción de censura orquestada a Mariano Rajoy y la llegada al gobierno con el apoyo del populismo y los nacionalistas periféricos--Antonio Caño: "Me incomoda que digan que El País es un periódico de izquierdas"--.

El propio Sánchez denunció lo que él consideraba un acoso y derribo hacia él por parte de El País de Caño en una entrevista con Jordi Évole que se grabó tras su defenestración de Ferraz--Antonio Caño dice ahora que sus ataques a Pedro Sánchez se debieron a haber sido "presa de la efervescencia"--.

Gallego Díaz es una histórica de El País. Pertenece a su plantilla desde su fundación y ha sido cronista parlamentaria, corresponsal en Bruselas, Londres, París y Nueva York. Su nombramiento ha sido muy bien recibido en el seno de la plantilla y se espera que, bajo su tutela, se produzca un viraje a posiciones más progresistas.

Premio Ortega y Gasset de periodismo, actualmente era cronista política y publicaba artículos de opinión. Se convierte en la primera mujer que desempeñará esta responsabilidad en la historia de El País.

Desde que se ha conocido su propuesta de nombramiento a primeras horas de la tarde de este 5 de junio de 2018, varias eran las reacciones en la red social Twitter.

Vídeo relacionado:

Entrevista a Luis Balcarce, autor de 'PRISA: Liquidación de Existencias'

Compañeros de profesión y lectores le daban la bienvenida y la veterana periodista se convertía en trending topic (tema del momento):

No me atrevería a dar consejos a Soledad Gallego-Díaz, pero sí a compartir el que me dieron a mí en su día y no seguí suficiente: "Cuídate de los amigos ruidosos y de los enemigos silenciosos".