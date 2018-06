Si Rajoy hubiese nombrado a Jorge Javier Vázquez en Cultura, laSexta le hace al PP un 'Especial Escarnio' de 24 horas

La confección del Gobierno de Pedro Sánchez y lo mediático de los nombres de algunos ministros inundan este 7 de junio de 2018 las tribunas y editoriales de la prensa de papel en la que se reclama al presidente que, más allá de los fuegos de artificio de un Màxim Huerta (Cultura) y de un Pedro Duque (Ciencia), lo que se reclama es gestión.

Luis Ventoso, en ABC, pone el dedo en la llaga sobre la elección ministerial hecha por Pedro Sánchez y recrea lo que hubiera pasado si esa composición hubiese tenido la titularidad del PP:

Si el Gobierno anterior hubiese dejado la Universidad en manos de un simpático astronauta y la hubiese desgajado de la cartera de Educación, l a Sexta haría un Especial Escarnio de 24 horas, con los sufridos tertulianos durmiendo en el plató. Si el PP hubiese nombrado ministro de Cultura digamos que a Jorge Javier (que también es novelista y presentador de Telecinco, como Màxim Huerta), aquí ardería Troya. Si Rajoy se hubiese dedicado a rescatar a jueces estrella derechistas para hacerlos ministros, dándoles incluso Defensa y los secretos del Cesid, se levantaría un clamor mediático contra las terribles puertas giratorias y la intoxicación política de la Justicia. Y si se hubiese pasado de 13 ministerios a 17, como acaba de hacer Sánchez, rugiríamos contra el dispendio. Por último, o mucho me equivoco, o la anterior presidenta del Congreso, la secretaria general del PP, la vicepresidenta saliente, y las ministras de Defensa, Trabajo y Sanidad de Rajoy eran mujeres. Es decir, no supone novedad alguna situarlas en carteras estelares.

Ignacio Camacho considera que Pedro Sánchez ha conformado un Gobierno con visos de perpetuarse unos años en La Moncloa:

El «Gobierno bonito» (copyright Colmenarejo ) con el que el PSOE ha vuelto al poder... para quedarse. Y no para quedarse unos meses, sino seis años. Seis, no uno ni dos, porque Sánchez traza un horizonte a plazo largo. Aspira a ganar las elecciones y puede lograrlo ante un PP en estado de shock tras su desalojo y ante el desconcierto de Cs, al que la moción de censura ha trastocado el paso. Bajo su traza apaciguadora, este Gobierno alberga un perfil político de sesgo muy marcado y la determinación suficiente para conducir a la oposición al colapso.

ABC pronostica un duro camino para Pedro Sánchez:

No conviene olvidar que se trata de un Ejecutivo sustentado en 84 de 350 escaños, lo que hace prever un Gobierno con enormes dificultades para emprender reformas legislativas. Desde luego, no parece un Gobierno inclinado a la extrema izquierda o a posiciones radicales y, por tanto, es muy probable que no solo quede expuesto a la frontal oposición del PP o de Cs, sino a medio plazo también de Podemos, que en términos electorales seguirá siendo el principal rival del PSOE. Es muy probable que la tentación de gobernar en precario a base de decretos termine convirtiéndose en una necesidad para Sánchez.