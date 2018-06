El periodismo progre se ha postrado con desmemoria y sin vergüenza a los pies del Gobierno de Sánchez

¿Hasta cuándo durará el bálsamo mediático al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez? Por lo pronto, todo son loas al Ejecutivo socialista, pero ya este 8 de junio de 2018 tiene su primer Consejo de Ministros (y Ministras, que si no se enfadan los de la impostada paridad) y ahí empezarán los problemas y los quebraderos de cabeza, tal y como prevén editoriales y tribunas de la prensa de papel.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, critica con fiereza al Gobierno de Sánchez por dejarse llevar por cuestiones de sexo y no de valía a la hora de conformarlo:

Perdonen si no me sumo a la turbamulta mediática que humilla a las mujeres celebrando su sexo y no su valía, como si tener o no tener talento tuviera disculpa de género. Me da igual lo que la naturaleza puso en la entrepierna o el uso que de ello se haga, ni si me opera doctor o doctora, mientras me opere bien. Y los doctores de Sánchez son matasanos.