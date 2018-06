Este fotógrafo de AFP resulta herido por disparos de las fuerzas israelíes en Gaza

Gaza es la mayor y principal ciudad de la Franja de Gaza, denominada a veces como Ciudad de Gaza para distinguirla de la propia Franja. Su población es de unos 761.221 habitantes, según el censo del año 2013. Gaza ha sido disputada en muchas ocasiones debido a su localización entre Asia y África, su territorio fértil y su valor como puerto marítimo, según wp.

Un fotógrafo de la agencia AFP resultó herido por disparos de soldados israelíes mientras cubría las protestas de los palestinos en la Franja de Gaza este viernes 8 de junio de 2018, según RT.

Mohammed Abed al Baba se encontraba a unos 200 metros de la frontera con Israel al este de la ciudad de Jabaliya y fue herido a pesar de llevar indicativos de prensa tanto en el chaleco como en el casco. Al Baba ha explicado que le dispararon mientras estaba tomando una foto de un manifestante herido. La bala le atravesó una pierna por debajo de la rodilla, pero su vida no corre peligro.

Today my brilliant photographer colleague Mohammed Abed al-Baba was shot in the leg by Israeli fire in northern Gaza.



He was around 200 metres from the border fence, wearing a press vest, he says.https://t.co/GrTylfrFXF pic.twitter.com/a3IDLtm9Qf