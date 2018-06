¡Este es el estreno del Gobierno de Sánchez! Postureo, vende humos a mansalva y acuerdos con los golpistas

Estreno de largo del Gobierno de Pedro Sánchez con su primer Consejo de Ministros y ya ha dado de que hablar sobradamente para los editoriales y tribunas de papel de este 9 de junio de 2018. Los acuerdos secretos con los separatistas catalanes son el primer punto de polémica al que tendrá que poner luz y taquígrafos el nuevo presidente.

El editorial de ABC considera que el Gobierno de Pedro Sánchez debe ser claro con respecto a Cataluña y dejarse de medias tintas y palabras grandilocuentes que no son más que especias para ocultar la verdadera realidad:

Para Jesús Lillo, la primera rueda de prensa del Consejo de Ministros avanza lo que puede ser este Ejecutivo, una maquinaria de vender motos...estropeadas:

Ignacio Camacho se centra en Ciudadanos y como el partido de Albert Rivera ha perdido protagonismo en las dos últimas semanas:

José María Carrascal aconseja al PP que no se limite a ver los toros desde la barrera y que, aprovechando que Sánchez ya empieza a pagar las facturas a quienes le apoyaron para ser presidente, que se bata en duelo empezando, eso sí, por buscar un líder o, mejor dicho, una lideresa:

El País, que sigue demostrando que el golpe de timón hacia la izquierda es una realidad, aplaude que Sánchez le haga guiños a los separatistas:

La Razón no niega que haya que prestarse al diálogo con Cataluña, pero siempre dentro de unos límites, los que marque la Constitución:

Cristina López Schlichting duda de las verdaderas intenciones de un Pedro Sánchez cuya palabra tiene la misma seriedad que una historia de Hanna Barbera:

Me niego a pensar que Borrell, Margarita Robles o Grande-Marlasca vayan a abandonar a España. Estoy, pues, echa un lío. ¿El fin del control de gasto es un gesto de buena voluntad -siempre reversible- para ver si el nuevo ejecutivo independentista relaja sus pretensiones? Margarita Robles controla el CNI y sabrá de inmediato si se desvía ese dinero. No me preocupan los ministros, me preocupa su jefe. El presidente Sánchez prometió en su día a Susana Díaz que no se presentaría a las primarias. También dejó en la estacada a muchos barones. Así que no me extrañaría que hubiese engañado a independentistas y podemitas en la moción de censura. Y que ahora les siga embaucando. Es la primera vez que me muero por un engaño radical. Lo contrario -ingenuidad o traición a España- sería mortal.