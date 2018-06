'El Juli' le da el primer aviso al antitaurino de Màxim Huerta: "No juegue con la Fiesta"

Julián López, 'El Juli', está con la mosca detrá de la oreja. El diestro teme que la llegada del nuevo ministro de Cultura, Màxim Huerta, suponga que el mundo del toreo sufra una marginación y una campaña en contra por parte de su departamento.

Esta 9 de junio de 2018, en una entrevista en 'La Otra Crónica' (El Mundo), 'El Juli' no se anda con rodeos:

Bueno, a mí no me importa que un ministro sea aficionado o no a los toros. No me parece importante. Lo que me parece clave es que sepa y entienda el significado que tiene la tauromaquia en España, que la gestione desde el respeto, la categoría y el sitio que le mundo del toro merece.

E insiste:

Yo respeto que a alguien no le gusten los toros. Es un mundo que no es fácil de entender. Hay gente que no tiene esa capacidad o no le llena. Como cuando a alguien no le llena la pintura... Eso es algo que no me preocupa.

Le lanza un primer aviso:

Que no juegue con la Fiesta y que no la ponga como arma arrojadiza con otros partidos. El mundo del toreo tiene una estabilidad grande y no veo que, ahora mismo, el problema grande de España sea el mundo del toro. España tiene muchos problemas, mucha división social y se está creando un ambiente malo en la calle. Creo que eso es muy negativo. Los toros es un medio que es independiente, que se autoabastece y que genera riqueza medioambientalmente, artísticamente y laboralmente. No creo que ése sea ahora el enemigo a batir.

Y recuerda a aquellos que creen que el mundo del toro recibe subvenciones oficiales que: