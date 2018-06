Batet es un avatar empeorado de Iceta: Su primer gesto es someterse al matón golpista de Torra

Las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a Cataluña es lo que ocupa y preocupa este 11 de junio de 2018 en las tribunas y editoriales de la prensa de papel.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, ya avisa de que el Gobierno de Sánchez no va a tener reparos en hacerle el caldo gordo a los separatistas. Como muestra, un botón, Meritxell Batet:

Raúl Del Pozo recuerda que Batet ha estado en la línea de Iceta de hacer concesiones a los golpistas:

Santiago González destaca que la prensa española, en líneas generales, ha sucumbido a la novedad del Gobierno de Pedro Sánchez y eso, subraya, a pesar de que se va conociendo que determinadas personalidades renunciaron a tener entre sus manos una cartera ministerial:

El primer Gobierno de Sánchez ha tenido un rotundo éxito de crítica, lo que avala la extrema ductilidad de nuestra prensa. Y eso cuando se van filtrando algunos nombres que declinaron el honor de incorporarse a la Conseja de Ministras y Ministros. Carteras hubo que han sido ofrecidas a un matrimonio, no a la vez, en plan de gananciales, sino sucesivamente. Qué habría sido esto si Pedro no hubiera tenido que recurrir a los suplentes.

ABC considera que el Ejecutivo de Sánchez se está equivocando en sus planteamientos con respecto a Cataluña:

La estrategia que pretende llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de solventar la crisis política desatada por el independentismo, el mayor reto al que se ha enfrentado la democracia española, no solo está condenada al fracaso, sino que podría agravar la situación. Intentar contentar a los nacionalistas mediante nuevas cesiones económicas y competenciales no colmará, en ningún caso, la aspiración final de los separatistas, que no es otra que imponer su ansiada utopía a costa de los derechos y libertades de todos los españoles y el marco fundamental de convivencia que establece la Constitución. De hecho, lejos de ser una solución, el plan de los socialistas generará nuevos e importantes problemas, ya que el nacionalismo se crece ante la debilidad del Estado y la flaqueza de sus dirigentes.