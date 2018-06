Luis del Val: "Los perseguidos, cuando dejan de ser perseguidos, se convierten en intolerantes"

¿Acaso te has preguntado alguna vez por qué España es el único país de la Unión Europea en donde se silba el himno nacional en los campos de fútbol? ¿O por qué madrugamos como alemanes, pero nos acostamos a la hora en que los alemanes ya están durmiendo?

A la vez que somos campeones del mundo en la donación de órganos o recibimos más de ochenta y dos millones de personas de otros países, lo que habla de una enorme generosidad, a menudo solo hablamos bien de un compatriota cuando está muerto o tildamos de facha a alguien por el mero hecho de llevar unos gemelos con los colores de la bandera.

A partir de la unamuniana expresión "Me duele España", el periodista y escritor Luis del Val hace un recorrido costumbrista por los temas clave para entender España, con las peculiaridades, usos y prácticas de sus habitantes -a veces contradictorias, a veces exageradas-, pero siempre caracterizadoras de la personalidad de nuestro país.

El libro 'Mi querida España' trata temas tan interesantes como las difíciles relaciones de los españoles con su bandera (en el capítulo titulado "De la neurótica y complicada relación de los españoles con su bandera"), la Transición (en "¿La Transición? ¡Uhf, qué asco!"), los toros ("Animales y animalistas"), la educación ("De las contrarreformas educativas") o la gastronomía ("Cocinas nuevas y viejas").

En definitiva, retrata un país en el que las paradojas están a la orden del día y es a la vez el líder mundial de donantes de órganos y el país donde el delito contra Hacienda casi es una virtud, o donde el ateísmo es una práctica pero a la vez existe un catolicismo funcional.

"Debo confesar que a mí España no me duele. Lo que me duele es la rodilla derecha, cuando llevo andando más de hora y media, por culpa del menisco anterior, y un poco la cabeza cuando por no discurrir con ella -la cabeza-, paso del primer y placentero dry martini, al segundo, error que cometo en raras ocasiones, pero en el que reincido como español que soy".