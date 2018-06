La historia del editorialista de El País que pagó muy caro sus descaradas campañas a favor del PSOE

La nueva etapa de Soledad Gallego-Díaz al frente de El País está marcada por una vuelta al PRISOE que ella conoció también cuando junto a su amigo Joaquín Estefanía eran carne y uña con el felipismo. Por la mañana cantaban loas a la independencia del periodismo ante las presiones del poder y los viernes por la noche se iban de copas por la Moncloa. ¿Volverá a pasar con Pedro Sánchez?

Meses antes del referéndum de la OTAN, Juan Luis Cebrián y Javier Pradera se pasaron por la bodeguiya para cenar con sus amigos Felipe González y su mujer Carmen Romero. González admitía en privado tener muchas dudas sobre la realización del referéndum mientras que Cebrián era partidario de no celebrar la consulta si cabía la más mínima posibilidad de perderla.

Y mientras Cebrián hacía de equilibrista, trapecista y mujer barbuda a la vez para que al circo de Polanco no le crecieran más enanos con la OTAN, al genuflexo Pradera no se le ocurre mejor idea que presentarse en su despacho con el manifiesto solicitándole permiso para recabar firmas -"a título personal, ¿eh?"- de personas que apoyaran el ‘Sí' sin matices, a secas.

Una idea que le había ido a vender a González a la bodeguiya junto a Juan Benet con el argumento de que el voto por el ‘Sí' deja en fuera de juego a la derecha: "No celebrar el referéndum pondría al actual partido en el poder al borde de la derrota en las elecciones".

A Cebrián le desagradó la idea. El de la OTAN era un delicado asunto en el que era mejor nadar y guardar la ropa, en suma, lo que El País venía haciendo desde comienzos que Felipe González llegó al poder, pero con las espaldas bien cubiertas por esa imagen de seriedad y objetividad cultivada con maestría desde su aparición.

Y no había que ser un lince para darse cuenta de que a los lectores de El País, cabecera que presumía de llevar en su mancheta el lema de "diario independiente de la mañana", les sentaría a cuerno quemado que el jefe de Opinión del periódico hiciera campaña de forma desvergonzada por el PSOE, recabando firmas por el ‘Sí' como un militante más. Un manifiesto que encima comenzaba a ser conocido como el ‘Manifiesto Pradera'.

Y así ocurrió. Pradera tuvo que aguantar ver cómo era crucificado por una marea de lectores de El País con la aquiescencia del defensor del lector del periódico Ismael López Muñoz.

Al ser consultado por el ‘ombudsman', Cebrián dio una respuesta que indignó a Pradera:

"No me parece ni bien ni mal, aunque creo que quienes firman habitualmente artículos y opiniones en la prensa no necesitan hacer este tipo de afirmaciones colectivas. En cualquier caso todos han firmado los manifiestos a título personal y no como miembros integrantes del equipo intelectual del periódico".