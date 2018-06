Indignación y rabia contra González-Sinde por justificar en un artículo los chanchullos fiscales de Màxim Huerta

"No somos delincuentes". La apasionada defensa que la ex ministra socialista Ángeles González-Sinde ha hecho del ya caído Màxim Huerta le ha valido toda clase de palos en las redes sociales.

González-Sinde, que fue ministra de Cultura entre los años 2009 y 2011 con José Luis Rodríguez Zapatero, dejando para el recuerdo la 'Ley Sinde', asegura en un artículo en El Periódico que lo que ha hecho Huerta "no es defraudar ni engañar".

Argumenta la directora de cine lo siguiente, y habla claramente de "persecución" y de "caza de brujas", un término empleado sin disimulo por Huerta en su discurso de dimisión:

"Montoro ha vuelto a ganar la batalla contra la cultura sin necesidad de ocupar su despacho del Ministerio. Pero no somos delincuentes, somos trabajadores como cualquiera.".

Los palos, incluso entre la progresía, eran tremendos:

No tengo ninguna duda de que en la burbuja en la que vive Ángeles González-Sinde todos tributaban con sociedades en vez de con IRPF. Pero la gente normal no hace eso.

No sé si me hace más gracia la justificación de la defraudación o la equiparación de los tertulianos con los autores. Nivelazo de una ex ministra.



No somos delincuentes, por Ángeles González-Sinde https://t.co/V3QNR9SBIJ vía @Elperiodico