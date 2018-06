¡Este es el sanchismo! Mucho eslogan, postureo sin frenos y un preocupante cine mudo

Los gestos mudos de Pedro Sánchez llaman la atención de editoriales y tribunas de opinión de la prensa de papel este 15 de junio de 2018. Ya son muchos (no todos) los que empiezan a caerse del guindo y ver que la política del nuevo inquilino de La Moncloa no deja de ser un postureo que, por detrás, presenta un preocupante oquedad.

Santiago González, en El Mundo, hace un ejercicio de comparación y se extraña de como el sagaz El País no tuvo un momento para poner un titular acusatorio sobre el ministro de Agricultura, Luis Planas:

Esta es la segunda vez que Sánchez se ahorca con sus palabras, desde su promesa de apartar a quien usara sociedades pantalla para pagar menos impuestos, lo que le ha costado el cargo a Màxim. Pero Luis Planas lleva investigado desde 2016 y lo estaba el día que Sánchez le ofreció el cargo y él aceptó y el oferente había sido tan rotundo como suele en el debate televisivo de los candidatos en la campaña de aquel mismo 2016: «El PSOE no lleva imputados en sus listas». Es cierto que él no negó que pensara fichar a alguno para su Gobierno andando el tiempo, todo hay que decirlo.

Es una lástima que el diario de Prisa, al que el periodista Espada le contó 169 portadas sobre los trajes de Camps no hubiera descubierto aún el periodismo anticipativo para que en la 168 colocara como titular: «Francisco Camps a punto de ser absuelto en el caso de sus trajes».