Alfonso Ussía deja temblando al separatismo catalán con el crudo retrato de Elsa Artadi: "Es una mentirosa peligrosa"

La ha dejado para el arrastre. Alfonso Ussía no se guarda nada en su arsenal y este 17 de junio de 2018 le mete una buena sarta de palos a la portavoz y consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, la aparentemente dulce y modosa Elsa Artadi quien, tras esa máscara, esconde unas más que aviesas intenciones.

Así lo refleja el columnista en su artículo de La Razón:

Los que la conocen bien, que son bastantes, dicen de ella que su ambición no tiene límites. Intenta imitar la estética de Catherine Deneuve, pero fracasa en cada intento de similitud. Es la correveidile del separatismo catalán, y muy pocos confían en su lealtad. Para colmo, es una mentirosa. El gran problema de los separatistas catalanes es que la mentira ha dejado de ser su problema, por adquirir la naturalidad del hábito y la costumbre. Un separatista catalán habita en la mentira y su domicilio es la farsa.

Recuerda que:

Elsita forma parte, desde que nació, de la burguesía barcelonesa, la gran callada. No ha necesitado someter su biografía a hechos escandalosos. Se graduó de algo en una prestigiosa Universidad extranjera, y no parece tonta. Una mentirosa lista es infintamente más peligrosa que una mentirosa tonta. Y es indudable que es dueña de un atractivo personal de mucho calado. El forajido golpista se derrite ante ella aún sabiendo que su lealtad forma parte de la fantasía. Ha estado en todas las salsas del golpe de Estado y ha salido indemne. Es inmune a la acción de la Justicia. Ahora le ha dado por calumniar al Rey, a sabiendas de que calumniar al Rey en España sale muy barato, prácticamente gratis. «El Rey no puede ser recibido con normalidad en Cataluña porque justificó la violencia». ¿Cuándo ha justificado el Rey la violencia? ¿De donde ha sacado Elsita semejante atrocidad?

Apunta que la mentira es la moneda de uso común de la separatista:

Elsita se mueve por la farsa como pez en el agua. Y es temida. Tan joven y tan eficaz en el dominio del temor ajeno. Ante ella se abren todas las puertas del independentismo golpista y supremacista. Las puertas de la politica, de la sociedad barcelonesa, de la empresa, de la iglesia de Cataluña y hasta del «Barça». De haber sido Elsita directiva del «Barça», habría contratado a Griezmann. Sucede que en el F.C. Barcelona el presidente es el pobre Bartomeu, que carece de la capacidad de convicción de Elsita. También me dicen que Elsita es independentista por conveniencia, y que si mañana intuye que su futuro es más diáfano en otras parcelas deja a Porcioles, que en paz descanse, en paños menores.

Se pregunta de dónde saca Artadi tamañas trolas respecto al rey de España:

Pero mi deseo, que no será satisfecho, se resume en una pregunta. ¿Cuándo y dónde dijo el Rey que justificaba la violencia? ¿Qué violencia? Ya sabemos quién provoca y ejecuta la violencia en Cataluña contra los catalanes que no se identifican con el golpismo. Elsita es una mentirosa de órdago a la grande, y en la Fiscalía siguen descansando. Semejante acusación merece una respuesta judicial.

Y asegura que esta política cambiará de objetivo y de pensamiento cuando mejor le venga a su desmedida ambición:

Entretanto, ella va y viene, ella sonríe, ella se relaciona, ella asciende, ella está en todas partes y su inmunidad crece con la misma intensidad que su golpismo. Hasta que cambien de lugar los resplandores de su ambición.