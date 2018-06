Pedro Sánchez es el Gobierno de los globos-sondas: Los días pares, desenterrar a Franco; los impares, quitar peajes

Pedro Sánchez, después de su primera intervención como presidente en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, vuelve a ser el protagonista este 21 de junio de 2018 de tribunas y editoriales de la prensa de papel donde la pregunta surge con toda la fuerza del mundo, ¿cómo es posible que el personal esté tan contento con un político que tiene una anémica fuerza de 84 diputados que no da ni para pipas?

El editorial de ABC le dice claramente a Sánchez que ahora va a empezar a ver las dificultades que supone gobernar con solo 84 diputados:

Isabel San Sebastián hace una reflexión muy atinada en torno a quienes se presentan a las primarias del PP para ser su nuevo líder:

La batalla, en todo caso, no empezó con la moción de censura y la espantada del censurado, sino mucho antes. Hay quien lleva años haciendo acopio de armamento mientras otros trabajaban duro para ganar elecciones. La ambición que mueve la mayoría de estos hilos no se proyecta sobre el futuro de España o el bienestar de los españoles, sino sobre el control de un partido que Rajoy heredó intacto y hoy está hecho jirones, como lo está, en buena medida, la nación a la que dice servir. En las filas del PP empieza a circular una frase que acaso lleve a más de uno a replantearse la papeleta: «Quienes nos han traído hasta aquí no pueden seguir mandando».