El bocazas de Andreu Buenafuente compara al ABC con una "mierda" y el diario le masacra sacando su pésima audiencia

Andreu Buenafuente, un cómico con el olfato muy fino para elegir sus causas, no tuvo mejor ocurrencia el 20 de junio de 2018 que en su monólogo de 'Late Motiv' (Movistar) darle cera al diario ABC.

El monologuista catalán, que ese día estaba especialmente 'ocurrente' con las fotos y vídeos de Mariano Rajoy en su reincorporación a su puesto como registrador de la propiedad en la localidad alicantina de Santa Pola, empezó a ir elevando el tono chusco que suele utilizar cuando habla de la derecha.

Y claro, ya que se hablaba del PP, rápidamente relacionó al partido de Génova 13 con el ABC y la portada que sacaba el 21 de junio de 2018, con las fotos de Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado y María Dolores de Cospedal, para hacer mofa y befa y tildar al rotativo de, con perdón, "mierda":

Esta mañana el ABC, que tiene la forma de un periódico, el tacto de un periódico, pero en realidad es una mierda (risas a cascoporro)... me he calentado la boca y tú igual dices yo soy una mierda, no me compares, Andreu. Perdona, mierda, mierda pura.