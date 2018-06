Alfonso Ussía deja paralizada a la pizpireta Soraya Sáenz de Santamaría con una salvaje insinuación: "¡Mentirosa!"

Alfonso Ussía se mete este 23 de junio de 2018 de hoz y coz a analizar la carrera electoral que son las primarias en el Partido Popular.

En un artículo en La Razón, el genial columnista y escritor deja claras sus preferencias y se decanta por un pacto entre María Dolores de Cospedal y Pablo Casado, al mismo tiempo que pone contra las cuerdas a una Soraya Sáenz de Santamaría a la que acusa de ser poco menos que la cara de un PP falso e impostado.

Ussía, que se precia de tener amistad con uno de los candidatos, García Margallo, le asegura que tiene nulas opciones de liderar el PP al tiempo que insinúa que una de las candidatas es una mentirosa:

Con el permiso de mi querido José Manuel García-Margallo, creo que son tres las candidaturas con mayor posibilidad de éxito. Margallo es un verso libre, y los versos libres por valiosos que sean, jamás han completado un soneto, un romance, una redondilla, un ovillejo o una octava real. Margallo es un español rotundo al que no veo en cabeza de una candidatura, porque no tiene capacidad para la mentira y el mal manejo. Y no quiero decir con esto que los otros candidatos sean todos mentirosos y aficionados al manejo turbio. Una de ellas sí, pero no el resto.