Esta es la respuesta del pasmarote Sánchez a los ataques de Torra al Rey: ¡¡¡Distensión y diálogo!!!

De traca. En la inauguración del los Juegos Mediterráneos el 22 de junio de 2018, el presidente catalán Quim Torra, en sus horas previas, se dedicó a insultar y mancillar al Rey Felipe VI. ¿La respuesta de Pedro Sánchez y su Gobierno? Mirar para otro lado, rebajar la tensión y ofrecer diálogo al golpista.

Así que normal que editoriales y tribunas de opinión vengan este 23 de junio de 2018 con una serie de palos al jefe del Ejecutivo español por no ponerse firme ante las bravatas del presidente de la Generalitat.

ABC ataca con dureza a Pedro Sánchez por ponerse de perfil ante los ataques de Quim Torra, el presidente catalán, al Rey de España:

La pasividad de Sánchez frente a tales desmanes resulta incomprensible. Después de mostrar en la oposición su perfil más constitucionalista para ganarse el aprecio de los electores con su apoyo al artículo 155, el presidente enseña ahora su verdadero rostro, que no es otro que el de la claudicación ante el independentismo que lo ha aupado al poder. Claudicar es levantar los controles financieros a la Generalitat sin garantía, proponer una reforma de la Carta Magna para tratar de contentar las demandas nacionalistas, pretender restablecer un Estatut inconstitucional, querer acercar a los golpistas presos a Cataluña y, desde luego, cruzarse de brazos tras las ofensas al Rey.

Bieito Rubido se hace una pregunta esencial:

Lo sorprendente es que el Gobierno salido de la moción de censura, que no de los votos de los ciudadanos, se muestra complaciente y en apariencia dialogante en uno de los mayores ejercicios de estulticia política que se conocen. ¿Acaso Sánchez pretende arreglar la cuestión catalana con más medicina de la ya suministrada en su día por Zapatero y Montilla ?

Rubén Amón, en El País, avisa a Sánchez de la trampa que pretende colocarle el separatista Quim Torra:

La Razón tampoco comprende las razones por las que Sánchez se va a reunir con Torra el próximo 9 de julio de 2018:

Que la Generalitat impulse la protesta no es nuevo y sólo nos da la medida de la situación peligrosamente desnortada del independentismo y de sometimiento de las instituciones, pero hay algo más no menos relevante: la confusa estrategia emprendida por Pedro Sánchez. Desde el punto de vista institucional y de la dignidad de la Corona, es difícil de entender que se pueda dialogar con Torra. Lo visto ayer, aleja mucho al nacionalismo catalán de los parámetros democráticos y reclamar «normalidad democrática», como hace Sánchez, desenfoca totalmente el problema, si no se tiene en cuenta que Torra ha anunciado que rompen cualquier relación con la Corona, de tal manera que, a partir de ahora, ningún miembro del Ejecutivo catalán asistirá a actos organizados por la Casa Real, que tampoco serán invitados a los acontecimientos convocados por la Generalitat.