El País babea con Pedro Sánchez y le hace un publirreportaje de cuatro páginas al "insensato sin escrúpulos"

¡Cómo cambian las cosas en la calle Miguel Yuste (Madrid), sede de El País! El rotativo de PRISA ha conseguido dar en menos de dos años una espectacular pirueta consistente en un triple salto mortal sin red.

De acabar a dentelladas con la carrera de Pedro Sánchez a arrimarse sin ningún tipo de 'alergia' al hoy presidente del Gobierno de España. Lo mejor de todo es que en septiembre de 2016 el líder del PSOE era "un insensato sin escrúpulos", pero el poder y el giro ideológico de El País hacen extraños compañeros de cama, tal y como recuerda este 24 de junio de 2018 Hermann Tertsch:

Por supuesto, la alegre muchachada de El País celebra como auténticos publicistas de Moncloa la llegada de Sánchez y cuentan entusiasmados los planes del presidente con un titular que ya es toda una declaración de intenciones -"Acabó el tiempo en que el Gobierno agravaba el problema de Cataluña" (si bien en la web han ido cambiando el titular principal que está en la edición impresa)-:

Tres semanas después de llegar a La Moncloa con una inesperada moción de censura, Pedro Sánchez (Madrid, 1972) tiene claro lo que quiere hacer, pero también lo que no quiere hacer. De la conversación se desprende que su objetivo fundamental en el Gobierno es tomar la iniciativa y no dejar que los demás marquen el ritmo. Se nota en especial en Cataluña. Pretende poner en marcha sus ideas y no limitarse a reaccionar a las posibles provocaciones. Sánchez mantiene su hoja de ruta: acercamiento en breve de los políticos presos catalanes, reunión con Torra el 9 de julio y tono dialogante. El presidente del Gobierno no puede desarrollar su programa porque solo tiene 85 diputados, pero cree que sí puede hacer planes contra la explotación laboral o la pobreza infantil, sacar de inmediato los restos de Franco del Valle de los Caídos y buscar leyes para las que sí tiene apoyos, como la eutanasia, cambios parciales en la reforma laboral, derogar la ley mordaza o elegir un nuevo presidente de RTVE.