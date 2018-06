Leguina advierte a Sánchez en un demoledor artículo de las consecuencias que tiene bajarse los pantalones ante Torra

Joaquín Leguina es de los políticos que llaman al pan, pan y al vino, vino. No se corta con nada ni con nadie y este 24 de junio de 2018 le mete un buen repaso en una acertada tribuna en ABC a los separatistas catalanes con recado incluido a su partido, al PSOE, y más en concreto a la figura de su secretario general, Pedro Sánchez.

Explica el expresidente de la Comunidad de Madrid que:

"¿Cómo vivirían en una Cataluña aislada, con qué economía y qué medios? ¿Con qué reconocimiento internacional ( Putin y Maduro aparte)? ¿Qué harían con más de la mitad de la población catalana contraria a su decisión? ¿Iniciarían purgas y expulsiones?". No se debe olvidar que según la Ley de Transitoriedad, aprobada por los nacionalistas en septiembre de 2017, los jueces iban a ser nombrados por el Govern y los medios de comunicación quedarían bajo control de la Generalitat. Todo un proyecto dictatorial que no cabe en la UE.

Añade que:

Para acabarla de amolar, el prófugo Puigdemont , convertido por sí y ante sí en dictador, ha decidido poner al frente de la Generalitat a un tipo llamado Quim Torra , cuyo pensamiento se ha expresado ampliamente a través de una catarata de insultos, odio y desprecio hacia los españoles y hacia los catalanes que no piensan como él. De estos últimos ha escrito que son "bestias con forma humana, carroñeros, víboras, hienas". Los ha animalizado, que es lo primero que hacen los exterminadores antes de comenzar sus matanzas, sean nazis de Alemania o los hutus de Ruanda .

Recuerda lo que hay en ese texto:

Que los artículos eliminados por el Tribunal Constitucional no se adecuaran al texto constitucional felizmente vigente poco les importa a estos auténticos impostores de la política, que son capaces de asegurar que las Comunidades Autónomas son hoy "un envoltorio vacío". Y yo me pregunto: ¿En qué país viven estos sectarios? ¿Desconocen que las Comunidades Autónomas gestionan y deciden sobre asuntos tan "vacíos de contenido" como la Sanidad y la Educación?

Allí puede leerse lo siguiente: "Las reivindicaciones nacionales catalanas, vascas, gallegas o de otros territorios con demandas de carácter identitario no deben entenderse como una amenaza a la democracia española ni a la unidad del Estado sino como aspiraciones legítimas de una parte de la ciudadanía libremente expresadas en una sociedad plural y democrática que, como tales, han de ser atendidas por todos y entre todos, procurando acomodos que no violenten la convivencia en común. Pero que sí violenten las leyes, ¿no es verdad? Añaden que es preciso "renovar el pacto constitucional dentro de un espíritu de concordia, sin humillaciones, sin vencedores ni vencidos»"y una "salida civilizada que reconozca la diversidad identitaria".

Le avisa a Pedro Sánchez de los riesgos que entraña encamarse con los separatistas:

El manifiesto termina reivindicando "un tiempo nuevo y la posibilidad de encauzar las cosas" hacia la "convivencia en una España plurinacional".

Esto último deja muy claro quién es el destinatario del papel que firman, y no es otro que el Gobierno de Pedro Sánchez. Si Sánchez les hiciera caso, le auguro un desastre electoral, pues estos 'abajo firmantes' no se han enterado -ni se quieren enterar- de que el 'proceso¡ catalán ha producido en Cataluña y en el resto de España nuevas actitudes políticas centradas en la defensa de la unidad de España, de suerte que aquel Gobierno que se vuelva a bajar los pantalones ante el separatismo catalán -y no otra cosa piden estos iluminados- está perdido, tanto en Cataluña como en el resto. ¿Es que nadie va tomar nota del auténtico desastre electoral sufrido por el PSC, precisamente a causa de haberse colocado 'entre Pinto y Valdemoro'?