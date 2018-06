El bombazo de Pilar Urbano sobre la familia de Felipe VI que hace temblar a Casa Real

Vuelve a la carga la escritora con su particular voz que deja algo afónica a la familia real, y lo hace esta vez a través de 'Semana', donde se anuncia como quien no quiere la cosa que su libro 'La pieza 25, Operación Salvar a la Infanta', será llevado a la gran pantalla más pronto tarde porque hay dos productoras, una de ellas internacional, interesadas en el proyecto y ya están en conversaciones con ella. (El secreto sobre Felipe VI que desvela Pilar Urbano y que hiela la sangre a doña Letizia).

"me llaman de todas partes del mundo para tratar este tema. De toda Hispanoamérica, Alemania, Francia, Bélgica, Liechtenstein, Francia... Y, por supuesto, de Estados Unidos. El otro día me llamaron del New York Times. Todo el mundo, en el sentido literal del término, sabe quién es la Infanta Cristina y que es la primera vez en la historia que se ha sentado a una infanta en el banquillo".