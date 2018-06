Pérez-Reverte arremete contra todos los izquierdosos y progres de salón que consideran que escribir bien en español es reaccionario y de derechas

Arturo Pérez-Reverte ha alertado de que en algunos medios y en las redes sociales "empieza a identificarse el correcto uso de la lengua española con un pensamiento reaccionario, con una ideología próxima a lo que aquí llamamos derecha".

En un texto aparecido este domingo 24 de junio de 2018 en XL Semanal, el escritor añade lo siguiente:

A cambio, cada vez más, se alaba la incorrección ortográfica y gramatical como actividad libre, progresista, supuestamente propia de la izquierda. Según esta perversa idea, escribir mal, incluso expresarse mal, ya no es algo de lo que haya que avergonzarse

Y dice que:

No escribo mal porque no sepa, es el argumento. Lo hago porque es más rompedor y práctico. Más moderno.

Ello es, figúrense, muy conveniente para determinados sectores; pues cualquier desharrapado de la lengua puede así justificar sus carencias, su desidia, su rechazo a aprender; de forma que no es extraño que tantos -y de forma preocupante, muchos jóvenes- se apunten a esa coartada o pretexto.

El académico y creador de la saga de Alatriste, considera que todo lo anterior "se agrava con la utilización interesada que de ello hacen algunos sectores políticos, en esta España tan propensa secularmente a demolerse a sí misma".

Jugando con la incultura, la falta de ganas de aprender y la demagogia de fácil calado, no pocos trileros del cuento chino se apuntan a esa moda, denigrando por activa o pasiva cualquier referencia de autoridad lingüistica, a la que, si no se ajusta a sus objetivos políticos inmediatos, no dudan, como digo, en calificar de reaccionaria, derechista e incluso fascista, términos que en España hemos convertido en sinónimos.