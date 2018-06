¡Esperpento en el PP! Si nadie lo evita, su futuro líder saldrá elegido con una manifiesta anemia democrática

El Partido Popular se acaba de llevar un tortazo de campeonato al descubrirse que, a una semana vista para las elecciones de la militancia, previstas para el 5 de julio de 2018, el censo electoral viene a demostrar que de los más de 800.000 afiliados de los que siempre se ha presumido, ni 70.000 se han interesado por el proceso de primarias.

En tribunas y editoriales de la prensa de papel de este 27 de junio de 2018 se critica duramente que los partidos, en este caso en concreto el PP, hayan apostado siempre por 'tapar' un dato esencial como es tener un censo actualizado.

Federico Jiménez Losantos se parte la caja en El Mundo con el censo electoral del PP:

El editorial de El Mundo considera que el PP ha tenido mucha dejadez a la hora de actualizar el censo real:

Lucía Méndez asegura que las primarias han destapado el trampantojo mejor guardado por el PP durante décadas:

Las primarias han sacado los colores al PP. La cifra de inscritos en las primarias interroga a este partido sobre su propia existencia. No sólo es que no sepan cuántos son. Es que ni siquiera saben cómo son sus militantes. De ahí la incertidumbre que atenaza a los equipos de todos los candidatos. Es sorprendente que toda España haya visto al PP en el espejo y, sin embargo, sus dirigentes sigan erre que erre. Somos 800.000 y punto. Si no se han apuntado, ellos sabrán por qué. Sería mucho mejor aceptar la realidad del espejo, por desfavorecida que sea, asumir que el censo está inflado y comprometerse a depurarlo.

Ignacio Camacho, en ABC, considera que el PP no puede permitirse el esperpento de que su nuevo líder salga de entre un ridículo 7% del censo electoral de Génova 13:

El futuro líder saldrá elegido con un déficit de legitimidad manifiesto. Un partido que ha reunido en España mayoría social, y aspira a volver a hacerlo, no puede correr ese riesgo ni permitirse un gatillazo democrático en este momento, cuando el trauma del desalojo del poder lo ha sumido en un intenso bloqueo. Para reanimar a sus desalentados votantes necesita primero medirse a sí mismo en un reto vivo, dinámico, abierto: demostrar a sus sectores de apoyo que no se ha quedado sin reflejos. Las primarias no son un mal método; estimulan la competencia, tonifican el debate interno y abren espacios de protagonismo en la opinión pública y en los medios. Sólo que hay que creer en ellas, tomarlas en serio y no planteárselas como un incordio cargante ni como un trámite molesto. Todavía tienen los populares tiempo, aunque no mucho, de evitar el esperpento.