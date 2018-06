Que el PNV quiera atender a sus sobrinos etarras es su problema, que lo haga Sánchez es vomitivo

Dos asuntos primordiales ocupan este 29 de junio de 2018, festividad de San Pedro y San Pablo, espacio en tribunas y editoriales de papel. Por un lado, la dejadez de Pedro Sánchez con los ataques del presidente catalán, Quim Torra, a España. Y por otra parte, los intereses del jefe del Ejecutivo para acercar a los presos etarras a las cárceles vascas y así saldar la deuda contraida con el PNV.

El editorial de El Mundo sacude con dureza a Pedro Sánchez por callar ante los ataques de los independentistas:

El presidente del Gobierno, sin embargo, prefirió las evasivas y evitó criticar la actitud del president catalán. Sánchez, que se verá el próximo 9 de julio con Torra, a pesar de que éste ha reiterado su intención de mantener la declaración de independencia y de repetir un nuevo referéndum ilegal, declaró en Bruselas que el Gobierno no tenía intención de «buscar para nada la confrontación» con la Generalitat. Desconciertan y desalientan tanto la pasividad de Sánchez como sus palabras, ya que el PSOE pactó en su día con el Gobierno de Rajoy la aplicación del 155 y no hace muchas semanas se mostró partidario de mantener su aplicación. Es lógico que Sánchez, que debe su llegada al poder a los votos de los independentistas, trate de amistarse con Torra, pero no debe olvidar que ahora es el presidente de todos los españoles y que se debe a la legalidad constitucional.