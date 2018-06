Agencia AP

The Associated Press o AP (en español: Prensa Asociada) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma. Varios periódicos y estaciones de comunicación fuera de Estados Unidos están suscritos a la AP —esto significa que pagan por utilizar el material de la AP pero no son miembros de la cooperativa—.

El servicio de la agencia se produce en cinco idiomas: inglés, alemán, neerlandés, francés y español.

En 2005, las noticias de AP eran utilizadas en 1700 periódicos y 5000 estaciones de televisión y de radio. Su librería de imágenes consiste de más de 10 millones de fotografías. La AP tiene 243 oficinas y llega a 121 países, y es también la agencia de noticias con mayor cantidad de empleados en más de 120 países. También mantiene el récord en premios Pulitzer, con un total de 49.

Al colapsar United Press International (UPI), en 1993 como mayor competidor, dejó a la AP como el único servicio de noticias con sede en los Estados Unidos. Los otros rivales que también publican en idioma inglés —como la agencia de noticias española EFE, la británica Reuters y francesa Agence France-Presse— tienen bases fuera de los Estados Unidos.

