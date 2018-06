Agencia Bloomberg

Bloomberg LP Limited Partnership es una compañía estadounidense que ofrece software financiero, datos y noticias. Tiene una tercera parte del mercado, similar a Thomson Reuters.

Bloomberg LP fue fundada en 1981 por Michael Bloomberg (anterior alcalde de la ciudad de Nueva York) con la ayuda de Thomas Secunda otros socios y antiguos compañeros de trabajo de Michael Bloomberg en Salomon Brothers, con la ayuda de un 20% de inversión de Merrill Lynch.

La compañía proporciona herramientas de software financiero, tales como análisis y plataformas de comercio de capital, servicio de datos y noticias para las empresas financieras y organizaciones en todo el mundo a través de la Bloomberg Terminal, su producto base de ganancias. Bloomberg LP ha crecido para incluir un servicio mundial de noticias, incluyendo televisión, radio, Internet y publicaciones impresas.

Su sede actual se encuentra en la Bloomberg Tower 731 Lexington Avenue, en Midtown Manhattan, Ciudad de Nueva York. Michael Bloomberg posee el 92% del grupo. El negocio principal de Bloomberg es el arrendamiento de terminales a los suscriptores. Sus competidores incluyen: SNL Financial, Thomson Reuters,Capital IQ, Dow Jones Newswires, FactSet Research Systems y empresas más pequeñas, tales como New York Financial Press.

En julio de 2008, Merrill Lynch acordó vender su participación del 20% en la empresa de vuelta a Bloomberg, por una cantidad reportada de 4.430 millones de dólares, lo que valora a la empresa en aproximadamente 22.500 millones.

