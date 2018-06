El espeluznante dato que deja amarillo a Sánchez: "Cataluña tiene más comisarios políticos que Cuba"

Alfonso Ussía no se esconde a la hora de llamar a las cosas por su nombre. En nuevo repunte del reto separatista en Cataluña, especialmente con el esperpéntico show montado en Estados Unidos por el fanático presidente autonómico Quim Torra tratando de menospreciar al embajador español, Pedro Morenés, el columnista de La Razón da un dato este 30 de junio de 2018 que va a dejar amarillo a más de uno.

Todo está inventado, presidente Sánchez. Esos forajidos, golpistas, manipuladores, mentirosos, violentos, chantajistas y maleantes que conforman la macedonia de bilis del separatismo catalán, le engañarán las veces que sean precisas. Su cónsul Pablo Iglesias está inmerso y pringado en la pomada del odio. No se engañe. Permita que el sistema democrático fluya por sus tres poderes. No se inmiscuya. Y de ponerse un lazo, haga lo mismo que el embajador Morenés. Un lazo invisible por los millones de españoles que viven con miedo en Cataluña. Usted ya me entiende, aunque no lo parezca.