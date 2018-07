Los inmaduros Gil y Pardo de Vera 'suicidaron' en vano más de 20.000 tuits y se quedaron sin RTVE

Estrenamos mes, julio de 2018, pero seguimos a vueltas con asuntos del intenso y ya pasado junio. Este primer día del segundo semestre del año se presenta con el carajal de RTVE y la elección de su presidente. Las tribunas y editoriales de la prensa de papel no sueltan la presa y a buen seguro que en los próximos días el asunto aún conservará toda la preponderancia opinativa.

Juan Pablo Colmenarejo, en ABC, considera que Sánchez, al contrario que hubiese hecho Rubalcaba, no disimula con el tema de RTVE ni en las formas ni en el fondo:

Por mucho que se empeñen en barnizarlo, el espectáculo político y también periodístico que han dado peleándose por el pirulí no augura nada más que otra dosis de más de lo mismo pero sin el estilo que tenían Rubalcaba y compañía para hacer estas cosas.

Hermann Tertsch recuerda algo esencial, que los mismos que se vuelven locos por los restos de un dictador muerto hace 40 años, reclaman respeto por los tuits vertidos hace tan solo un mes, no vaya a ser que los desacrediten como candidatos a presidir RTVE:

Quienes organizan revanchas por hechos pasados hace 80 o 40 años, piden olvidar tropelías de hace meses. Aludía Pardo de Vera a Obama, que dijo eso de «si tuvierais fotos de todo lo que hice en el instituto, probablemente no habría sido presidente de EE.UU.». No son fotos suyas de niña o adolescente, señora. Son afirmaciones y opiniones públicas como adulta, en un pasado inmediato, que es el que la acredita o no para el cargo para el que la proponen.