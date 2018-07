Inocencia Arias: "¿Tanto valen los votos de los separatistas para que no se deba enfadar a Torra?"

El esperpento catalán ha cruzado el charco. El president racista de la Generalitat, Quim Torra, abandonó un acto al que estaba invitado en Washington indignado con el discurso que estaba dando el embajador Pedro Morenés.

Torra consideró las palabras de "intolerables y ofensivas hacia Catalunya" y le ha reclamado al presidente Pedro Sánchez que lo cese.

El ex embajador de España en la ONU, Inocencia Arias, en una columna en ABC publicada este 2 de julio titulada 'Pedro, ¿por qué nos persigues?' defiende a Morenés:

Morenés actuó de libro. Y esto no sé si no lo ha entendido nuestro presidente o mejor dicho, sí lo ha entendido pero ha preferido hacer el avestruz para que no se le encrespen los separatistas catalanes cuyos votos necesita.

Es penoso que en momentos en que Borrell da a entender que una parte esencial de su actividad sea destejer las infamias vertidas por la Generalitat en el extranjero, en época en que nuestros embajadores reciben instrucciones claras para sofocar la campaña intoxicadora separatista atajando que «España nos roba», que hay una crisis humanitaria catalana causada por Madrid, que no hay garantías jurídicas, etc... un embajador, en un escaparate mediático privilegiado, sale eficazmente al paso de esas memeces difundidas por Torra y la respuesta de nuestro presidente al ser interrogado sea sólo que no quiere la confrontación con los catalanes. Don Pedro, ¿no podía usted añadir que su representante en Washington, aunque sea un pepero, manifestó lo que debía para detener la propaganda separatista que a lo mejor estamos pagando?

¿Tanto valen los votos de los separatistas que no se deba enfadar a Torra lo más mínimo? Detecto una obsesión malsana con hacer todo lo contrario que el PP en cualquier tema y circunstancia incluso en aquellos que no cabe actuar distintamente. Resulta raro no amparar más al Rey, ahora que los golpistas dicen «que rompen relaciones», extraño que digan que ellos vienen a negociar un referéndum y no se responda fulminantemente que se negocia todo menos eso, curioso que se prefiera evitar un sucinto comentario, bastaba uno tópico, sobre nuestro embajador.