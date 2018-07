Sánchez pasará a la historia por reducir España a una Castilla ensanchada para satisfacer a los golpistas

El indepentismo vuelve a ser el tema clave que los lectores podrán encontrar este 4 de julio de 2018 en las tribunas y editoriales de la prensa de papel que también se fijan en las primarias del PP, donde el 5 de julio de 2018 se resolverá la primera parte del proceso con la votación de los militantes y donde todo está tan abierto que apostar por un candidato es tan arriesgado como echarse la siesta en la cama de un faquir.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, considera una cortina de humo la macrorredada que se produjo el 3 de julio de 2018 en varios ayuntamientos de España y que acabó, por ejemplo, con la detención del alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos. Lo esencial para el periodista turolense es que el Ejecutivo sigue haciendo guiños al separatismo:

Aunque detengan a cien mil corruptos de diez mil municipios en diez minutos, dicen que por una trama que cobraba para poner más semáforos y, por ende, más multas, lo realmente grave, ayer y hoy, es la entrega de los golpistas catalanes a sus bases «de arraigo» ( Sánchez pixit et dixit ), fechoría que coloca al Gobierno en el bando del Golpe y en contra del que lo combate. Aunque legal, era falso e ilegítimo el argumento de la moción de censura, la sentencia del amigo de Garzón según la cual el PP era un partido corrupto y Rajoy mentía a los jueces, pero no se le deducía falso testimonio. Ceder en sólo un mes a todas las reivindicaciones de etarras y golpistas es mucho peor y pone al Gobierno en situación de clara ilegitimidad.

Raúl Del Pozo le exige a Sánchez que no acabe por ser el presidente que reduzca España a poco más que el territorio castellano:

Pedro Sánchez ya ha pasado a la historia y no puede terminar su capítulo siendo el que redujo España a una Castilla ensanchada con cuatro comunidades exigiendo autodeterminación. Lo más que puede ofrecer el presidente del Gobierno son las 46 peticiones que Puigdemont hizo a Mariano Rajoy. No tiene por qué pedir perdón por el 155 ni por haber llamado supremacista al racista Quim Torra .

Ignacio Camacho, en el ABC, le recuerda a Pedro Sánchez algo esencial en esta política de gestos que está teniendo con los separatistas catalanes:

La Razón entiende que Pedro Sánchez no puede hacerle guiños a Quim Torra y poner sobre la mesa el derecho de autodeterminación en la reunión que tendrá lugar entre ambos el próximo 9 de julio de 2018:

El País aprovecha el poco interés que tienen para los militantes del PP sus propias primarias para sacudirle un buen estacazo:

Ramón Pérez-Maura, en ABC, habla sobre las primarias del PP y lo que él ha auscultado de la militancia es que el ganador será Pablo Casado:

Confieso que en la última semana he hablado con siete afiliados del PP que van a ejercer su derecho a voto y los siete me han dicho que van a votar a la misma persona: Pablo Casado. Un miembro del equipo de Soraya Saenz de Santamaría me advertía ayer de un posible error de percepción en ese sondeo no científico: «Casado es fuerte en Madrid y muy débil en provincias». Es posible. Pero es un muestreo aleatorio y para mí revelador porque son afiliados de muy diferente extracción.