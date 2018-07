El País se desmelena con un baboso editorial a favor de que el golpista Torra hable de independencia en La Moncloa

Quedan 24 horas para la entrevista en La Moncloa entre Pedro Sánchez y Quim Torra y las tribunas y editoriales de la prensa de papel se decantan, principalmente, por poner sobreaviso al presidente del Gobierno de España, aunque hay un medio, de izquierda para más señas, que habla de que la presencia del mandatario catalán en Madrid, aunque sea para hablar de independencia, es un gesto de normalidad.

Luis Ventoso, en ABC, pronostica lo que pasará en la reunión del 9 de julio de 2018 entre Pedro Sánchez y Quim Torra:

Mañana es la gran cumbre planetaria Sánchez-Torra, que será conocida en el futuro como La Gran Caída del Guindo. Sánchez está a punto de descubrir lo que el viejo Mariano captó enseguida: no se puede hablar con un frontón. El único diálogo que admiten se llama "dame la independencia". Imposible acostarse con un tigre y que no te despanzurre. El separatismo es el virus que destrozará al alegre Gobierno de los gestos. De hecho ya lo está haciendo, aunque el presidente enamorado de sí mismo todavía no quiera verlo.

Antonio Burgos se muestra ocurrente y dice que él llevaría el VAR a la Moncloa para analizar lo que se dice en esa reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra:

El País, en la línea de aplaudir ahora todo lo que haga Pedro Sánchez, se desmarca con este elogioso editorial a la hora de hablar sobre la entrevista del 9 de julio de 2018 con Quim Torra en La Moncloa:

La reunión que mantendrán mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, es en sí misma un primer paso para la normalización de la situación política catalana. Nada asegura que sea seguido por otros, lo que no significa que el encuentro se convierta en innecesario. Desde el Ejecutivo catalán se ha asegurado que, más allá de cual sea el resultado, los independentistas consideran un éxito poder hablar de autodeterminación en La Moncloa. En realidad, el éxito no reside en que puedan hacerlo, como, por lo demás, lo han hecho en otras ocasiones, sino en que finalmente reconozcan que nadie se lo ha impedido, porque esto, al contrario de lo que aseguran, no es un éxito suyo, sino de la democracia instaurada por la Constitución del 78, que ellos no han cesado de desprestigiar.