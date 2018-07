Cuchilladas entre columnistas de El Mundo: Lucas se burla del "Señor Nagasaki" y Dragó se da por aludido

Parece que aquella tradición de la que presumía el co-fundador de El Mundo, Pedrojota Ramírez de que en El Mundo no se permitían peleas internas entre columnistas ha pasado a mejor vida como muestra la trifulca entre Fernando Sánchez Dragó y Antonio Lucas.

Naturalmente lo que decía Ramírez era falso. Un simple vistazo a la hemeroteca de El Mundo nos encuentra montones casos de enfrentamientos entre colaboradores del periódico durante ese cuarto de siglo de mandato pedrojotero: desde Luis Solana contra Jiménez Losantos en aquellas 'página de la derecha' vs 'página de la izquierda', hasta los ataques las regañinas de De la Serna Arenillas a Salvador Sostres y las cornadas de este a Rigalt y viceversa, sin olvidar los enfrentamientos rosas de Jaime Peñafiel con Carmen Rigalt, por poner tres ejemplos.

Ergo o a Pedrojota le fallaba la memoria o era un ejercicio de cinismo (de fiarnos de sus enemigos estaría más cerca una posibilidad que la otra).

Pero no deja de ser cierto que desde que Unidad Editorial empezó esta nueva etapa los choques son más constantes. Santiago González y Lucía Méndez ya se han dedicado unos cuantos estacazos, en especial por el gusto de Lucía Méndez por alinearse con lo políticamente correcto y el de González o Arcadi Espada en hacer justo lo contrario.

El último ataque interno en El Mundo ha venido del mano de un redactor no extremadamente alejado de los planteamientos de Lucía Méndez, el columnista Antonio Lucas, que publicaba el 6 de julio 2018 una columna contra un individuo que denominaba "El Señor Nagasaki" al que acusaba de despreciar la política en vez de reconocer la utilidad de esta.

Y, de paso, elogiar al Gobierno de Pedro Sánchez por su guerra contra Franco 43 años después de su muerte y por expulsar a las horas peperas de RTVE pilotadas por el malvado José Antonio Sánchez y reemplazarlas por las moderadas y sosegadas cuadrillas de Rosa María Artal y Cristina Fallarás.

¿Y quién ese Sr. Nagasaki al que Antonio Lucas pinta tan desaprensivo? No da muchos datos, pero los pocos que da son bastante reveladores.

Resumiendo, Antonio Lucas considera que cuando gobierna el PP no se hace política, porque sólo se hace política cuando gobierna la izquierda, que retira huesos de dictadores fachas y fumiga de derechosos Prado del Rey (alguien podría decir que es un concepto de la política un tanto reduccionista) y pide que desconfiemos de ese Nagasaki "Robinson" octogenario al que 'no le vale con ser el lobo'. Lobo, lobo...

¿Será 'casualidad' que la columna de Fernando Sánchez Dragó, octogenario y admirador de lo japonés se llame 'el lobo feroz'?

DRAGÓ ACUSA RECIBO

En su artículo de este domingo 8 de julio 2018, Fernando Sánchez Dragó escribe su acuse de recibo con un titular contundente "Me doy por aludido".

El veterano escritor y columnista no comparte precisamente la reivindicación de la política de Antonio Lucas:

Sánchez Dragó finaliza su artículo con recado a Lucas:

"¿Lobo? ¿Isla? ¿Robinsón? Gracias, Antonio, por verme así, si es así como me ves (...) Pero no desconfíes (...) somos gente de fiar. Los políticos, excepciones aparte, no me lo parecen".