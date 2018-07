Alfonso Ussía incendia la COPE por el trato piadoso hacia el fallecido monseñor Setién, el amigo de los etarras

Alfonso Ussía le ha metido un palo con guante de seda a la Cadena COPE después de ver el trato que le ha dado al fallecimiento de monseñor Setién, el obispo de San Sebastián.

El columnista de La Razón, que siempre tuvo sus claras divergencias con el religioso por el desprecio que siempre demostró hacia las víctimas de ETA, se queja en su tribuna de este 12 de julio de 2018 de como la emisora ha sido más que suave y magnánima con este cura que nunca tuvo un gesto de humanidad hacia quienes sufrieron en sus carnes la lacra del terrorismo.

Es más, Ussía, que siempre denunció estos hechos siendo tertuliano de COPE, acabó siendo despedido por atreverse a contar lo que los 'bienintencionados' de la sotana se encargaban de silenciar -Cuando en la COPE no se podía criticar a monseñor Setién... y despedían a Ussía por atreverse a hacerlo-.

Señala Ussía que:

He sabido, y no por confidencias de Pilar Urbano que últimamente no me cuenta nada y que fue gran amiga y defensora del fallecido Obispo Setién Alberro, que el Comité de Admisión del Purgatorio, teniendo en cuenta la dignidad jerárquica del nuevo inquilino, ha decidido destinarlo a la sección tercera, 'Llamas Intermitentes con sustos de matasuegras por la Espalda', lo que ha causado indignación en otros internos veteranos que han invertido centenares de años en alcanzar ese grado gracias a su buena conducta.