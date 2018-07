¿Extraditar a Puigdemont solo por mangante? Que se quede en Alemania vagando con sus delirios y paranoias

Varapalo doble para España. Por un lado, la justicia alemana que rechaza extraditar a Puigdemont por el delito de rebelión y solo aceptaría hacerlo por el de malversación, que implica a lo sumo cinco años de cárcel. Y por el otro, el 'locuaz' Pedro Sánchez, que ha tardado muy poco en pedir respeto a los jueces germanos.

Este aspecto es ampliamente analizado en las tribunas y editoriales de la prensa de papel de este 13 de julio de 2018.

El editorial de El Mundo le advierte a Sánchez que no puede haber paños calientes para el prófugo Puigdemont, diga lo que diga la Justicia alemana:

Mientras el independentismo arremete contra la Justicia española, el Gobierno acepta mansamente juzgar a Puigdemont por un delito menor. Sánchez afirmó que las sentencias no se califican sino que se respetan, lo que contradice su conducta en casos como el de La Manada, donde no ha evitado posicionarse. La realidad es que los líderes del procés encarcelados no son presos políticos, por mucho que Torra lo repita de forma machacona. Tampoco hay razón para desconfiar de las garantías procesales que ampara nuestro Estado de derecho. Por tanto, el Gobierno no puede enmudecer cuando se pone en entredicho el sistema judicial. Puigdemont no quería negociar nada. Se alzó contra el orden constitucional, lo que constituye un delito gravísimo que no puede quedar impune.