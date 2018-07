Empapelar a Puigdemont por malversación es como juzgar a La Manada por robarle el móvil a su víctima

Dos asuntos vertebran este 14 de julio de 2018 los editoriales y tribunas de opinión de la prensa de papel. Por un lado, los rescoldos de la decisión de ese tribunal regional alemán de aceptar la extradicción de Puigdemont pero solo por un delito de malversación y, por el otro, la decisión del PSOE de Sánchez de incrementar el techo del gasto y así poder recabar votos de cara a las elecciones de 2020.

Ignacio Camacho habla en ABC sobre el error que supondría conformarse con extraditar aPuigdemont para juzgarle por un mero delito de malversación:

Cuando se ha producido un golpe contra la unidad del Estado y la convivencia nacional, el primer ministro no puede sugerir que da lo mismo enjuiciar a sus autores por un mínimo delito. Eso es lo que ha hecho Sánchez en su afán de rebajar la tensión con el nacionalismo. Si España no puede defenderse de un ataque a su integridad colectiva con suficiente soporte jurídico, simplemente está inerme ante sus enemigos. No son palabras menores; lo de octubre fue, en términos semánticos, una rebelión como un castillo. Y sería muy mal consuelo castigar a los golpistas por desviación de fondos, como a cualquier concejal pueblerino. Conformarse con encausar a Puigdemont por una vulgar malversación equivale a aceptar un sesgado sofisma. Más o menos, como si a la Manada la juzgasen sólo por robarle el teléfono a su víctima.