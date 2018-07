Jaime Peñafiel provoca otro incendio en La Zarzuela con un ataque salvaje a la princesa Leonor

Jaime Peñafiel no puede resistirse a meter cada semana su cuña contra la Casa Real, en especial contra Letizia. Sin embargo, este 14 de julio de 2018 el periodista de 'La Otra Crónica' (El Mundo) desciende unos escalones para fijar su diana en la princesa Leonor.

Y todo comienza con la exclusiva del supuesto embarazo de Letizia según una publicación alemana:

Siempre he tenido un altísimo concepto profesional por la prensa alemana. Tan sesuda. Tan rigurosa. Tan seria. Por ello, no entendí lo publicado recientemente por Neue Post, una de esas revistas de evasión, de que Felipe y Letizia se divorciaban. Hoy por hoy, no existen visos de que tal cosa suceda. Aunque motivos puede que los haya. Pero es rotundamente falso lo que, el mismo semanario, publica esta mi semana en portada y a grandes titulares: ¡Ein Baby! Por lo ridículamente absurdo, me resisto a traducirlo.