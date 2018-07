Alfonso Ussía hunde la candidatura de Soraya moliendo a palos al 'joven' Arenas y al pesetero Pedro Arriola

Alfonso Ussía ha estado inconmensurable este 15 de julio de 2018. En una soberbia contraportada en La Razón deja hundida para los restos a Soraya Sáenz de Santamaría, candidata a presidir el PP.

El escritor comienza reconociendo que su aprecio por la ex vicepresidenta del Gobierno de España es más bien menguante y que, desde luego, cada día que pasa van menguando mucho más:

Comenta con ironía que:

Pero lo cortés no quita lo valiente, y es oportuno reconocer que ha tenido una idea brillante. El PP necesita una renovación, y Soraya se ha puesto a ello. No ha buscado en las alforjas del partido. Ha oteado otros horizontes sociológicos, intelectuales y profesionales. Y como el mago que encuentra el conejo blanco en el interior del sombrero, nos ha asombrado con su habilidad de culminar el truco sin apenas esfuerzo. El PP necesita un nuevo asesor, un colaborador ajeno al partido, modestamente remunerado, que sepa llevar el peso de encuestas y las probabilidades de triunfo o fracaso en sus jóvenes espaldas. Y Soraya lo ha hallado. Osado, con ilusión, y asombrosa experiencia. En los círculos políticos mantiene un gran prestigio por sus aciertos y su medida ambición económica.

Dice Ussía que se trata de un 'nuevo' Arriola:

Sigue Ussía cachondeándose de la renovación emprendida por Soraya:

Y Soraya, no contenta con la renovación alcanzada, la ha ampliado. Y renueva al PP con Montoro, muy querido en España y especialmente por la clase media, un hombre técnico, afable, de voz melodiosa y convicente y si me lo permiten, de impresionante elegancia personal. Y para dar el golpe final, para poner la guinda de la renovación, para saborear el tocino de cielo sobre lecho de praderas de tiramisú, Méndez de Vigo y Fátima Báñez. Un PP totalmente renovado y abierto a todas las expectativas.

Asegura que no piensa depositar jamás un voto en favor de Soraya:

Me considero dichoso como español, aunque mi voto jamás caería en el saco de Soraya. Dichoso de contemplar la capacidad de reacción de esta mujer asombrosa. Ha sido durante muchos años la receptora de todas las informaciones del CNI, pero no es de las que guardan informaciones infectadas. Ella no tiene ni papeles, ni vídeos ni dosieres. Para ella, lo único que merece la pena es España. Sucede mucho con los jóvenes políticos. Se enamoran de lo que previamente han pulverizado. No soy militante del PP. De serlo, mi voto jamás caería en el cofrecillo de Soraya, porque no termino de fiarme de la lealtad de sus allegados. Si están con ella voluntariamente, o a causa del temor que inspira su exceso de información.