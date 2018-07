La 'puñalada' de Zapatero a Soraya: con su apoyo ha dejado a la vista la ideología semidesnatada de la pepera

Dos temas esenciales dominan este 18 de julio de 2018 las tribunas de opinión y editoriales de la prensa de papel. Por un lado, las primarias del Partido Popular, que este 21 de julio de 2018 dirimirán quién será su nuevo presidente y, por otro, la 'publicidad electoral' del PSOE que pretende durar dos años, hasta el 2020.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, ve a un PP liquidado de caer en las manos de Soraya Sáenz de Santamaría:

Luis Ventoso, en ABC, asegura que a Soraya Sáenz de Santamaría le ha hecho un flaco favor el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero:

Ramón Pérez-Maura afirma que el 21 de julio de 2018 el PP se juega algo más que votar a un nuevo presidente:

Este sábado en Madrid está en juego quién presidirá el Partido Popular. Por supuesto. Pero está en juego mucho más. Está en juego si el PP va a poder presentar una alternativa a las políticas de Sánchez. El pasado domingo, en la entrevista que le hizo en ABC, Mariano Calleja preguntó a Sáenz de Santamaría hasta tres veces si ella iniciaría una nueva operación de diálogo con Torra -como la que hizo con Junqueras con el resultado conocido-. La candidata no respondió. No era una pregunta tan complicada. Pero ella y su futuro están atados por su pasado. Me duele decirlo, pero con evocación unamuniana sostengo que vencerán, pero no convencerán a quien deben seducir.