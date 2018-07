El PP se juega seguir como hasta ahora o bien apostar por la renovación y la integración que promete Casado

Entretenido está el panorama informativo para las tribunas y editoriales de la prensa de papel de este 19 de julio de 2018. Lo cierto es que entre las primarias del PP, los empeños de Sánchez de desenterrar a Franco y las peleas entre los independentistas catalanes hay columnas para todos los gustos.

El editorial de ABC critica que Sánchez no quiera ser contundente en Cataluña nada más que por una mera cuestión electoralista:

La única razón para que Sánchez mantenga puentes con el separatismo es puramente electoralista, pues es consciente de que mientras persista el chantaje no habrá soluciones milagrosas con Cataluña, y su objetivo también es ganar tiempo para recuperar a parte del electorado comprensivo con el independentismo que se fugó a Podemos. Pero utilizar a Cataluña para eso no es solo arriesgado. Es peligroso.

Luis Ventoso le mete un chute de espabilan a Casado y a Soraya que se han empeñado en meter al PP en una guerra de vídeos mientras Sánchez torpedea a los populares desde la tribuna del Congreso:

En La Razón, Fernando Rayón considera que Soraya no es la lideresa que necesita el PP:

Isabel San Sebastián apalea a un Sánchez entretenido en reabrir zanjas y fosas y reescribir la Guerra Civil Española:

Cristina López Schlichting, en La Razón, tiene claro que a Sánchez le conviene el debate sobre Franco porque le reporta (o cree eso) votos:

Me mosquea que el pequeño caudillo esté de nuevo en las conversaciones. No se hablaba de él desde la Transición. Y quien lo ha puesto de moda ha sido la izquierda, desde luego. Pedro Sánchez es el más interesado en esta resurrección. El cuerpo de Francisco Franco le importa un ardite, pero le encanta que los españoles se peleen por él, porque favorece su candidatura electoral. Nadie va a votar a un señor que ha apuñalado a medio Partido Socialista, que se aferra a un puesto al que accedió con 84 escaños y que ha pactado con pro etarras e independentistas. Pero ¿y si ese sujeto te defiende del franquismo? ¿Y si ese hombre une a toda la izquierda - PSOE , Podemos - y forma un frente patriótico contra los fascistas? ¡Amigo! El relato cambia.

Ignacio Camacho, en ABC, asegura que ya no hay nada que hacer con Cataluña, que a los separatistas no les interesa ninguna clase de componendas:

No están en el ajuste fino sino en el desparrame; no quieren maniobras de ensamblaje sino de ruptura, de desenganche. Como sentenció Pujol, y demostró la revuelta de octubre, España ha dejado de interesarles y su única estrategia de fondo es la de la independencia más pronto o más tarde. Incluso aunque los más prudentes quisieran replanteársela, no se lo permitiría la presión de la calle. La oferta de contemporización biempensante le puede servir al presidente para una demostración de talante que le ayude a captar votos catalanes, pero el tiempo de la ingeniería política ha pasado; ya no hay margen. El submarino de la mitología separatista ha soltado todos los anclajes y ni su marinería ni sus oficiales van a admitir ningún compromiso que no conduzca al desamarre.