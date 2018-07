Dos fanáticas de izquierda sin coche oficial: Fallarás y Artal se quedan sin los puestos en RTVE de los que habían alardeado

El diario El Mundo calificaba lo ocurrido en su editorial del 18 de julio de 2018 como "debilidad hecha chapuza", mientras El País ha esperado a este jueves para editorializar sobre lo ocurrido en RTVE con el titular de "Colosal fracaso".

Lo más llamativo del diario de Soledad Gallego Díaz es que mientras que El Mundo cree que la derrota parlamentaria se debió a un error, El País ya habla del tema como un error "voluntario o deliberado". Es decir, que el diario de PRISA admite la posibilidad de que dos diputados del PSOE o del PNV decidieran voluntaria mandar a hacer puñetas un Consejo de Administración de RTVE que habría estado controlado por Podemos.

Pero voluntario o no, a punto de cumplirse un mes del decreto-ley para ‘renovar' RTVE que, hoy ya sabemos, aprobó el Gobierno sin haber antes negociado ni los votos necesarios para ella, ni haber consensuado candidatura alguna (algo sin precedentes en un proceso de esa naturaleza) y eso permite hacer un balance de todas las personas que han quedado ‘quemadas' en esta chapuza.

Arsenio Escolar: ¿Usado por El País como ‘neutralizador'?

El primer episodio público de este ridículo tuvo como protagonista a Arsenio Escolar, actualmente columnista del digital propiedad de su hijo (rompiendo la promesa que en su día hicieron de no trabajar en la misma empresa).

El nombre de Arsenio Escolar saltó a la palestra a través del diario El País cuando el día 27 en su versión de Internet y el día 28 en su versión de papel le filtraba como presidente de RTVE.

A pesar de toda la trayectoria de Escolar (que en el periodismo escrito tiene un prestigio difícilmente superable) todo parece indicar que el nombre de Arsenio Escolar únicamente fue filtrado por el entorno del PSOE (¿acaso Iván Redondo sabrá del tema?) para neutralizar la candidatura de Ana Pardo de Vera a la que Pablo Iglesias había ‘nombrado' presidenta de RTVE el día 25. En una operación que logró su objetivo, aunque a costa de ‘quemar' a Escolar.

Ana Pardo de Vera: El despecho que dejó con el culo al aire a Pablo Iglesias

La directora de Público.es ha sido una de las grandes protagonistas de este culebrón. Fue elegida por Pablo Iglesias para presidir RTVE y el propio Iglesias se lo comunicó y ratificó en sendas conversaciones el día 25 y el día 27.

A nadie le sorprendía que Iglesias elija a periodistas de Público.es, el digital morado más afín a Podemos (en su web se aloja ‘La Tuerka' y demás espacios podemitas). Aunque si nos atenemos a lo que Pablo Iglesias le dijo a Arsenio Escolar el día 27 - y luego relevó este - resulta que el principal motivo por el que Iglesias la escogió es ‘porque era mujer y joven'. Elegir a alguien únicamente por su sexo y su edad quizá no suene demasiado progresista.

La operación PSOE-El País-Arsenio neutralizó su candidatura y entonces Pardo de Vera se mosquea y lo larga todo en twitter, en Telecinco, en Cuatro y en Telemadrid.

El objetivo del alegato de despecho de Pardo es Pedro Sánchez y el PSOE a los que acusa de deslealtad con Podemos, pero parece no ser consciente de que su alegato a quien deja con el culo al aire es a Pablo Iglesias ya que revela que este se jactó de que iba a controlar RTVE, que es justo lo que los enemigos del Gobierno querían oír.

ElDiario.es y Andrés Gil: La "incontinencia verbal" de Iglesias

Y cuando se creía que en un proceso de esta naturaleza aún se podía cometer una ‘cagada' mayor sale Pablo Iglesias y suelta el viernes 29 ante las cámaras de Antena 3 TV que el nuevo presidente de RTVE será su amigo Andrés Gil, de ElDiario.es.

Y lo suelta sin que el nombre hubiera sido ni tan siquiera negociado / consensuado / comentado con PNV, ERC o el resto de socios parlamentarios. Sorprende error así en alguien a quien se atribuía tanta estrategia política. ¿O era un nuevo órdago para forzar el nombre su candidato, tras filtrarlo minutos antes a ElConfidencial?

Del fiasco Gil quedaron dos daños colaterales. El primero que se evidenciaba una vez más la vinculación de ElDiario.es con Podemos. Algo que, en el fondo, era ya sabido desde que Pablo Iglesias se jactó en antena en Cuatro de que llamaba a Ignacio Escolar a que le cambiara las fotos de ElDiario.es en las que no salía favorecido. Queda la duda si Gil fue la primera opción o antes Iglesias se lo propuso a otros periodistas de ese mismo medio, Ignacio Escolar incluido.

El segundo daño colateral es el del propio Andrés Gil, a pesar de que Podemos aseguraba que era el periodista más independiente que existía, pero el hecho de que se apresurara a borrar 13.000 de sus propios escritos en twitter como quien mete en la trituradora de papeles todos sus artículos no le dio la mejor confianza a ese respecto (Ana Pardo había borrado otros 21.000). Otro "quemado para nada".

Tomás Fernando Flores, al menos le queda Radio 3

La ventaja del ridículo de Andrés Gil y Pardo de Vera es que frente a ellos el resto han mantenido algo más de dignidad. Tomás Fernando Flores aceptó el encargo del PSOE de presidir RTVE pensando que, al menos en su caso, su nombre si había sido bien consensuado (ya se ha visto que no). Él también tuvo que soportar que, a partir del nombramiento, en las redes le pusieran a caldo algunos de sus viejos enemigos: Javier Gallego Crudo o Diego Manrique.

Su renuncia - comunicada ya al PSOE - a ser Gestor de RTVE incluso como Administrador tras la derrota de la votación parlamentaria podría deberse a que también se ha hartado de un proceso que quema todo le toca o a que le habían soplado que quizá los de Podemos ya no iban a mantenerle su apoyo. Al menos le queda seguir en Radio3, no en balde, es un hombre de la casa.

Consejo de Informativos de TVE: Una ‘oportunidad de mandar' que nunca les llega

En la lista de ‘quemados' también merece ocupar el lugar el Consejo de Informativos. En su alegato tuitero Pardo de Vera mencionaba los nombres de sus referentes en RTVE, la mayoría de aquel Consejo (Sacaluga, Fortes, Llorente, Ariza...).

En realidad el Consejo de Informativos no deja de ser el heredero de aquel Comité Antimanipulación que crearon los detractores del equipo de RTVE aznarista para ponerle todas las zancadillas posibles a aquella dirección y ‘heredar' el mando cuando se produjera el cambio de Gobierno (y algunos lo lograron, como Bueno, Montano o Sacaluga brother).

Frente a la RTVE de Rajoy se movilizó el Consejo de Informativos con la misma idea de denunciarles a diario con la misma aparente intención de ‘heredar' el control cuando la izquierda tomara el poder. Sin embargo el Consejo de Informativos también hizo flaco favor a este proceso cuando decidió torpedear el pacto PSOE-Podemos para poner a Andrés Gil de presidente de RTVE.

Pero si Fortes y Cia pensaron que con Tomás F. Flores iban a tener más peso - de lo que puede deducirse con su decisión de suprimir los ‘viernes negros' tras conocer aquel nombramiento - el balance es que de momento no parece que hayan logrado hacerse con el control de nada.

Fallarás y Artal, vender la piel del oso

Tras el fiasco en la votación del lunes decaen también los seis consejeros elegidos en el Congreso el pasado 4 de julio: Fernando Flores, actual director de Radio 3, propuesto como presidente de RTVE, Rosa María Artal, Cristina Fallarás, Juan José Baños Loinaz, Concepción Cascajosa Virino y Víctor Sampedro Blanco. La lista salió adelante por un estrecho margen. Obtuvo 177 votos, uno más de los necesarios.

Y los últimos en la lista de ‘quemados', todos los consejeros propuestos. Incluido el ex director del ‘Deia' Arzallucista Juan José Baños. Pero mientras que la mayoría de consejeros han mantenido un perfil discreto, dado que su nombramiento aún no era oficial, pero ha habido dos de las consejeras propuestas por Podemos que no pudieron contenerse: Cristina Fallarás que se apresuró a intervenir en programas de televisión para recibir felicitaciones por su nuevo cargo y hasta escribir sobre su sueldo como consejero. Idem para Rosa María Artall que no pudo evitar escribir una tribunita en ElDiario.es dando lecciones de cómo debía ser un periodista en el Consejo de RTVE.

Pues lo que son las cosas, aún con el rotundo apoyo de Podemos. Ni Fallaras ni Artall serán consejeras de RTVE (al menos hasta que se celebre el congreso). Quizá ahora se arrepientan de haber vendido la piel del oso antes de cazarlo, pero gracias a ellas unas cuantos se habrán pegado unas buenas risotadas.

Y el proceso aún no ha acabado. ¿Será capaz del PSOE de conseguir un administrador que alcance los 176 diputados? Quizá ahora haya entendido porque el Gobierno Zapatero (con la ayuda de Rubalcaba y López Garrido) decidió que los responsables de RTVE (Luis Fernández y Alberto Oliart) fueran elegidos por consenso PSOE-PP aún a costa de cederle más asientos en el Consejo: el bipartidismo era la mejor forma de asegurarse los 176 votos necesarios.