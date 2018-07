La izquierda mediática y El Mundo hacen pinza para aplastar a Casado y conseguir que gane su favorita Soraya

A escasas horas de que el Partido Popular celebre su primera votación para elegir a un líder nacional con dos aspirantes a presidir el partido los medios de comunicación han ido dejando ver sus preferencias.

Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado deberán mostrar sus listas de nombres para que los compromisarios las voten como hicieron Antonio Hernández Mancha y Miguel Herrero de Miñón en 1986.

En sus listas no figurará ningún magnate de medios, aunque algunos han hecho méritos para hacerlo.

El País y El Mundo con Soraya

A pesar de que El País intenta alejarse como puede de la campaña lanzada de la obsesión podemita (con la complicidad de los digitales podemitas) de presentarle como un medio pepero durante los últimos cuatro años no ha podido librarse de su inercia sorayiana.--El miedo a la derrota desquicia a Soraya y huye de ser entrevistada en El País que salvó de la quiebra--

Y, aunque oficialmente no haya tomado partido su empeño en deslizar la idea de que Pablo Casado era ‘el giro a la derecha' (paso previo a deslizar la idea de que es un ‘ultra') como titulaban el pasado 14 de julio delataba su preferencia. Ya antes había titulado a lo grande que a Casado lo apoyaban ‘lobbys ultracatólicos'.--Javier Maroto, hombre fuerte de Casado, machaca a Soraya horas antes del Congreso: "No la ha apoyado ni un solo nombre relevante"--

Si hay un periódico que, a lo largo de su historia, haya gestionado como nadie la clasificación ‘ultra' ha sido El País.

Mucho más claro ha sido el diario El Mundo que el pasado 16 de julio titulaba sin complejos que ‘el 60% de los votantes del PP prefiere a Soraya Sáenz de Santamaría'.

Y si a alguien no le había quedado claro la apuesta de El Mundo cuando ese mismo día Rodríguez Zapatero apostaba por Soraya, el periódico de Unidad Editorial disimulaba en el titular ese apoyo a Saénz (mientras que los digitales antisorayianos se apresuraban a destacarlo). La ex vice no tendrá queja de Francisco Rosell.

En La Sexta de Atresmedia, donde han zurrado hasta en el carné de identidad al Gobierno del PP, nunca se han caracterizado por una crueldad extrema hacia Soraya Sáenz de Santamaría. El principal tertuliano de guardia del PP en ‘Al Rojo Vivo', Manuel Cobo era una de las primeras personas en respaldarla y los ‘barómetros' de La Sexta no se han casado en sacarla desde el principio como una de las candidatas más valoradas por delante de Pablo Casado, lo que parece delatar la preferencia de este medio.

ABC y La Razón con Pablo Casado

Por motivos de ADN los diarios ABC, La Razón y la Cadena COPE deberán alinearse con el ganador del PP en su condición medios de comunicación del centro-derecha que deberán estar cerca del líder político situado en esa misma orientación. Por tanto ese ADN les podía llevar a evitar un posicionamiento claro en esta pugna.

No obstante, tanto ABC como La Razón han publicado editoriales a favor de que en el partido hubiera un ‘debate de ideas' que ha sido una de las consignas de la candidatura de Pablo Casado. También, mientras que Soraya Sáenz de Santamaría pedía incansablemente que Casado se rindiera para evitar la segunda vuelta, Francisco Marhuenda editorializaba que esa segunda vuelta era ‘necesaria' (7-julio-2018).

Lo que hace que ABC y La Razón parezcan mirar con mejores ojos en esta fase previa al candidato ‘renovador'.

Algún columnista, como Alfonso Ussía, ha sido más meridianamente claro en este aspecto.

Losantos y Pedrojota

Al grupo Libertad Digital no se le puede acusar de actitud tibia. El amo y señor del grupo que intenta monopolizar la ideología liberal, Federico Jiménez Losantos, apostó por Pablo Casado antes incluso de que este presentara su candidatura:

"Hasta la moción de censura el futuro de España pasaba por Rivera. Tras ella el futuro de todo lo que está a la derecha de la izquierda y también Rivera, pasa por Pablo Casado (...) Es el único que plantea con claridad - y así lo hizo en EsRadio - que no cabe rehacer el PP, aunque ello sea paso inexcusable sin reconstruir todo el centroderecha" (24-06-2018)

Después de una nueva entrevista a Pablo Casado en EsRadio algunos colaboradores se mostraban desconfiados a que este hubiera dicho lo que los oyentes del programa querían oír, pero Losantos en nuevo artículo consideraba que Casado "era sincero" (1-07-2018).

Además por encima de la simpatía que pueda tener Losantos a Casado está la antipatía mostrada durante años hacia Soraya Sáenz de Santamaría, a la que Losantos identifica con querer crear ‘el PP que quiere Sánchez' (15-07-2018). que estaría siempre en la oposición.

No menor asco a Soraya tiene Pedrojota Ramírez, el mandamás de El Español. Aunque su medio no se ha posicionado claramente, su cobertura ha sido favorable a este y durante todo el proceso han criticado a Soraya Sáenz de Santamaría por su intento de evitar una segunda vuelta. Aunque la gran ‘bestia negra' de Pedrojota, Cospedal, ya cayó en primera vuelta.

Cacho e Inda

Otro responsable de digital que en tertulias se ha mostrado visceral contra Soraya Sáenz de Santamaría (también antes lo había estado contra Dolores de Cospedal) ha sido Jesús Cacho, que en su VozPopuli se preguntaba agriamente si "¿Tan rematadamente mal estaba el PP y tan ciegos sus afiliados como para que pudieran ganar Soraya y joven Arenas?" (15-07-2018).

Uno de los columnistas de VozPopuli más duros contra la ex vicepresidenta ha sido precisamente el dirigente del PP, Jaime Ignacio del Burgo acusando a Rajoy y Soraya de dejar el partido ‘en bancarrota', lo que le sitúa más cerca de Casado.

Por otro lado el digital de Eduardo Inda, OkDiario, fue de los pocos medios que durante la primera vuelta dio una cobertura favorable a María Dolores de Cospedal (una de las más vapuleadas). Aunque ya entonces su segunda opción parecía ser Pablo Casado. Por lo que en esta vuelta parecería lógico que este fuera su candidato.

Si bien no lo han expresado claramente con algún editorial, sí lo han hecho algunos de los colaboradores del medio y lo que sí ha hecho OkDiario claramente es meterle el dedo en el ojo a la candidatura de Soraya a la que este 18 de julio acusaban abiertamente de caciquismo por sus presiones a compromisarios de Cantabria.

Confidenciales neutros, Casimiro se ‘moja'

En El Confidencial han tenido un posicionamiento menos pronunciado en la lucha. Federico Quevedo, quizá el primer periodista al que se etiquetó como un ‘sorayo', no ha lanzado especiales afilazos contra Casado, aunque le ha recomendado que si gana se modere porque España es un país de izquierdas (‘progresista').

Desde El Confidencial Digital su director, José Apezarena no parece ver muchas posibilidades a Casado por considerar que al haberse enfrentado con el comité organizador, la coordinación general y el feminismo puede tener ‘demasiados frentes abiertos'.

Quién sí se ha posicionado claramente ha sido el director de El Independiente, Casimiro García Abadillo que - a pesar de que su antaño mentor Pedrojota le acusó de ser de la corte de Soraya - en su tribuna del 4 de julio apostaba por Casado por considerarle ‘la mejor opción para un cambio en el PP'.

¿Y los digitales morados?

En principio los digitales morados odian al PP por naturaleza, por lo que en principio parecería lógico considerar que les produce el mismo asco Pablo Casado que Soraya Sáenz de Santamaría.

No obstante estos días entre sus comentarios de opinión - entre tanto artículo escupiendo a España, a la Transición, al Rey Emérito o a Ciudadanos - si han aparecido unos cuantos artículos que delatan que Casado es aún más odiado que Soraya para los digitales más próximos a Podemos.

Ignacio Escolar (ElDiario.es) mantiene la equidistancia propia del ADN morado al aclarar que gane quien gane le parecerá igual de mal "los partidos que pierden el poder nunca resuelven el liderazgo a la primera" y además Casado está salpicado por las informaciones de este medio sobre los master de la Universidad URJC.

En Público.es se han movilizado más claramente contra Casado. David Bollero aseguraba que Casado era ‘un viejoven' y que en el PP no es posible la renovación porque su gente tiene ‘mentalidad retrógrada'.

Idem de InfoLibre, donde este 18 una publicaban una carta abierta contra Pablo Casado de Aroa Moreno en la que le acusaba de que su edad no significaba que pudiera regenerar nada por su lenguaje y prácticamente le acusaba de machista con poca originalidad argumental.

Una semana atrás en el mismo digital otro referente de la extrema izquierda mediática, Ignacio Sánchez-Cuenca, explicaba porque Pablo casado "no puede ser presidente del PP".

Eso sí, dada la animadversión de los digitales morados al PP queda la duda de si al atacar a un candidato en realidad lo perjudican o lo favorecen. Queda la duda de si en las últimas 24 horas algún líder de opinión más optará por cruzar la pasarela y ‘mojarse'.