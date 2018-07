El legado de Rajoy deja temblando a la 'golpista' Soraya: pierde seis millones de votos y al PP noqueado en Cataluña

Monográfico del PP. Este 21 de julio de 2018, a poco más de cinco horas para conocer al ganador del congreso de los populares, las tribunas y editoriales de la prensa de papel se centran en analizar el discurso del presidente saliente, Mariano Rajoy y de recordar los últimos datos sobre ambos candidatos, Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, antes de emitir el voto en la urna.

Ignacio Camacho en ABC no se anda con paños calientes y deja bien a las claras que el mandato de Rajoy ha sido demoledor para el PP:

Alberto García Reyes define a la perfección lo que esperan los españoles de la votación en el cónclave del PP:

Hermann Tertsch le da palos a Rajoy por irse haciendo un balance elogioso de sí mismo:

Tenía Rajoy oportunidad de lanzar ayer unas ideas revitalizadoras para el futuro de un Partido Popular que ha dejado en la oposición, tramuatizado y, como se ha visto, dividido y desnortado. No lo hizo. Sigue muy herido y ayer solo quiso reivindicarse él y su obra que presentó como impecable. Un permanente éxito. Si todo lo ha hecho bien y toda la culpa es de fuerzas externas, el partido debe seguir por la senda suya, es decir la de Soraya. Y cualquiera que pida un cambio de rumbo es un ingrato que no valora el éxito habido. Ahí se señalaría a Pablo Casado. No tuvo palabras de ánimo para el futuro ni un ápice de reflexión autocrítica. Había motivo. Heredó el centroderecha unido en el PP y hoy son tres partidos. heredó un PP unido que no existe. Y el balance nacional: sigue el golpe de Estado en Cataluña y España está en manos de un Frente Popular. Algo ha ido mal, Mariano.