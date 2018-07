La terribe acusación de Jaime Peñafiel contra don Juan Carlos para hundirlo del todo con ayuda de Franco

Se le da como pocos hacer leña del árbol caído, o en este caso a punto de ser talado por las hordas antimonárquicas a golpe de grabaciones o lo que haga falta. Lo de Corinna zu Sayn-Wittgenstein le ha venido también al pelo al rencoroso de Jaime Peñafiel, quien a través de 'La Otra Crónica del Mundo' lanza este sábado 21 de julio de 2018 un feroz ataque contra el rey emérito, asegurando que su primera comisión la cobró gracias a Francisco Franco, figura ahora de actualidad por sabidos motivos: (El guantazo de Ussía en los morritos de Corinna que cierra la boca a los detractores de don Juan Carlos):

Lo supe el día que se publicó que había sido fichado por ¡Hola! Según los periódicos, podía considerarse el puesto más importante en el periodismo de aquella época. Con tal motivo, el Príncipe me llamó. Pensé, ingenuamente, que me iba a conceder una entrevista. Quedé sorprendido y desconcertado cuando me preguntó: "¿Cuánto te van a pagar?". Le dije la cantidad y me respondió: "¿Sabes lo que gano yo? ¿Sabes de cuánto dinero dispongo?".