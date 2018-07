Soledad Gallego-Díaz (El País) se pone como la bicha del pantano con Casado y le ataca con el máster

Pablo Casado, como no podía ser de otra manera, polariza este 22 de julio de 2018 las tribunas y editoriales de la prensa de papel. Eso sí, algunos no han esperado ni 24 horas y ya empiezan a darle palos al nuevo presidente del Partido Popular, empezando por el diario de Soraya Sáenz de Santamaría.

El País dedica su editorial a recordar lo "viejuna" que es la derecha y a sacar el máster de Casado. Si con Cifuentes les sonó la flauta...

La vieja derecha española necesita una auténtica renovación ideológica. No es posible regresar a la ley del aborto de 1985, cuestionar la Ley de Memoria Histórica o ignorar las consecuencias de la dictadura franquista, mantener la religión católica como asignatura evaluable, defender una exacerbada vocación centralista ni mostrar el menor rasgo de rechazo contra la corrupción.

El editorial de ABC destaca que Casado venció por tener un discurso más limpio y directo y ahora le pide que cumpla, una vez el PP recupere el poder, con lo programado por su partido en aquellas victoriosas elecciones generales de 2011:

Luis Ventoso apunta que quien tiene que estar temblando es el líder de Ciudadanos con el triunfo de Casado:

Casado supone un problemón para Rivera, pues comparten desenvoltura dialéctica, edad y porte. Además, el líder de Cs no va a ganarle a la hora de enarbolar la bandera de la defensa de la unidad de España, que en puridad es el único punto fuerte de la oscilante marca naranja. Ayer se aceleró la cuesta abajo de Ciudadanos, que comenzó cuando Rivera, torpemente, ayudó a Sánchez a caldear el clima de opinión que abrasó a Rajoy.

Antonio Burgos jalea al nuevo presidente del PP y cree que con él vuelve la esencia de un partido secuestrado por unos líderes que se avergonzaban de defender unos principios esenciales:

Hemos respirado al saber elegido a Pablo Casado. El dedo no ha funcionado esta vez, ni el aparato de los paniaguados del partido. El triunfo de Casado significa la victoria de los votantes del PP a los que el partido despreció tanto durante tanto tiempo, gobernando contra ellos. ¿Vuelta a Aznar? No, vuelta a no avergonzarse de ser lo que se es: «Iguala con la vida el pensamiento». Casado representa, hoy por hoy, todo aquello por lo que millones de votantes defraudados por su partido decidieron votar a Ciudadanos en las próximas elecciones, sean las que fueren, locales, autonómicas o generales. Casado representa los valores de una derecha que hasta ahora ha tratado de disimularlos, avergonzada de su razón de ser, ignorando a sus votantes, a los que dan la cara por ella en el «territorio sioux» de los pueblos andaluces dominados por el régimen del PSOE, por poner un ejemplo.