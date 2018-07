The Nation es un semanario estadounidense de izquierda publicado en los Estados Unidos. Fue fundado el 6 de julio de 1865 y es publicado por The Nation Company, L.P. en 33 Irving Place en Nueva Yorky está asociado con The Nation Institute.

The Nation es la revista semanal más antigua que se publica continuamente en los Estados Unidos, y la revista semanal más leída de noticias, opiniones y análisis políticos y culturales progresistas. Fue fundado el 6 de julio de 1865, como sucesor de The Liberator de William Lloyd Garrison,con la misión declarada de hacer un esfuerzo serio para traer a la discusión de las cuestiones políticas y sociales un espíritu realmente crítico, y hacer la guerra a los vicios de la violencia, la exageración y la tergiversación por los cuales se estropea gran parte de la escritura política del día.

