Ussía pone en solfa la capacidad intelectual de García Montero y recuerda que está casado con una "licenciada en coños"

Alfonso Ussía está sorprendido por la nueva elección de Pedro Sánchez para un puesto de responsabilidad. En este caso, el presidente del Gobierno ha optado por el poeta comunista Luis García Montero para ocupar la poltrona del Instituto Cervantes.

El columnista de La Razón le pone de vuelta y media este 22 de abril de 2018 y lo primero que señala es la falta de talento en Montero:

Monterín es granadino, una mediocridad, mal poeta y profesional del comunismo. La suma de estas virtudes le han llevado a la más alta cumbre del Instituto Cervantes, vaya por Dios. Cuando lo del niño asesinado brutalmente en Almería colgó un emotivo y firme mensaje de apoyo a la asesina. 'Ánimo. Todos somos Ana Julia'. No creo en su mala intención, pero sí en su limitado espacio para culminar con éxito un pensamiento. Monterín, como su señora esposa, la elegante escritora Almudena Grandes, licenciada en coños y esas zonas. Monterín, el mal poeta granadino, guarda para sí un gran mérito literario. Ha formado parte de jurados de premios de Literatura, oficiales o privados, en más ocasiones que Carmen Posadas, lo cual le lleva a los aledaños del 'Libro Guiness de los Récords', la gran enciclopedia de la estupidez humana, donde se registra la artesana creación, gracias a la colaboración de todo un pueblo del bocadillo de mortadela más largo del mundo. Ochenta y ocho metros.

Recuerda cuál ha sido su trayectoria:

Ha sido poeta de la experiencia, y juglar social durante el franquismo. Sucede que el franquismo no sabía quién era Monterín y le dejó hacer. Cuenta Ruiz Quintano en ABC que el malvado y certero Ullán lo definió de esta guisa: "Inquieta gelatina, coco-poroso", y que el gran Pepe Hierro se refería a él como el "señor de Almudénez", y remacha. "Comunista de café al que el Estado le paga los taxis". Hace años, -e ignoro el motivo del desmedido elogio-, su poesía fue ensalzada por Anson. Enigma que aún me inquieta porque Anson se conoce la poesía española de memoria y entiende de ella. Pasar de Garcilaso, Quevedo, san Juan de la Cruz o Teresa de Cepeda a Monterín, es jeroglífico, laberinto, o adulación que me conmueve.