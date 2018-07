Gazpacho de palos a Escolar y los suyos por intentar engañar justificando el esperpento de Sánchez en el FIB a costa del contribuyente

No se cortan. Sin disimulo. Ignacio Escolar y los suyos no han tenido reparos en titular, en una información publicada por eldiario.es, que "la falta de regulación" ha convertido el "uso del Falcon presidencial", que Pedro Sánchez utilizó para irse a ver a The Killers en el FIB, "en munición política" contra él.--La Moncloa ni siquiera recogió en la agenda oficial de Pedro Sánchez su escapada al concierto de los 'Killers'--

Tal cual. Claro, muchos se han percatado de la aviesa jugada de Escolar para blanquear el primer gran escándalo de Sánchez desde que es presidente y les han pintado la cara--Twitter ajusticia a la "caradura" de Carmen Calvo por justificar el sarao festivalero de Pedro Sánchez como "agenda cultural"--.

No creo que se trate de falta de regulación, es más falta de otras cosas como, sentido común (?) vergüenza tal vez (?) — Sergio Carracedo (@carracedos) 24 de julio de 2018

Este pijoprogre, se cree el más listo porque está rodeado de gilipollas...

Le falta inteligencia y le sobra cara dura... — Anuskeitor (@anaisabelromeu1) 24 de julio de 2018

Que poca vergüenza se nota de que palo vais, es inmoral y un malgasto innecesario — Juanan Márquez (@JuananMarquez) 24 de julio de 2018

Haha que poca vergüenza tenéis. 😂 — Alanijn (@alanisjan8) 24 de julio de 2018

QUE PEDAZO DE SINVERGUENZAS SOIS. SI ESTO HUBIESE OCURRIDO HACE DOS MESES. HUBIESEN SIDO DE HORAS EN VUESTRA TELEVISION QUE PAGA EL MISMO QUE A VOSOTROS. INDIGNOS DE LLAMAROS PERIODISTAS. — darime (@darime4) 24 de julio de 2018

La falta de regulación, dice!!!. — karvin (@martinprietojo1) 24 de julio de 2018

Munición política en contra de Pedro Sánchez...

Traducción para analfabetos y borregos: los fachas recriminan al gobierno que el presidente vaya a un concierto con su mujer en avion presidencial, el que pagamos todos, para ir a un concierto... partido de obreros jajajaja — Enrique décimoprimer (@enrikitomb) 24 de julio de 2018

Qué manera más sutil de decir...eso que ha hecho el okupa de @sanchezcastejon es de ser un sinvergüenza profesional. — Rafael Costas (@raphaelogyadble) 24 de julio de 2018

Madre mía... Falta de regulación!!! Periodismo independiente 😂 — juan de la hera g. (@juandelahera) 24 de julio de 2018

¿Falta de regulación? ¿Estás seguro?

Aunque parece fácil comprobar que la izquierda mediática neo periodista (sin periodismo) no les parece tan grave "por ser vois quien sois" y porque el conducator no ha dado instrucciones de "a por él" hasta que no se cobre lo debido. — José de la Iglesia (@JosedelaIglesia) 24 de julio de 2018

Si gobernase la derecha el titular sería: “El Gobierno se escuda en la falta de regulación sobre el uso del avión presidencial para hacer un uso arbitrario y personalista del mismo”. — El observatorio (@ProgreDeTwitte) 24 de julio de 2018

Eldiario.es enmarca su información bajo un epígrafe titulado 'Vigilancia del poder', lo que no deja de tener su guasa. "No es falta de regulación, sino de sentido común"; "es inmoral y un malgasto innecesario"; "si esto hubiese ocurrido hace dos meses, hubieran sido horas en vuestra televisión", dicen muchos en Twitter.--Toni Cantó se las tiene tiesas con un tertuliano en TV en su alegato brutal contra Pedro Sánchez por ir por la vida de festivalero deluxe--

Tras el blanqueo de Sánchez, la nota finaliza pidiéndole al lector que se haga socio "para resistir las presiones del poder contra el periodismo que les incomoda". Obviamente, no se aclara a quién.--Mensaje a Pedro Sánchez: "El dinero público no está para hacer de groupie de 'The Killers'"--

